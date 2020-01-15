Анонимность в интернете: поощрение для хейтеров или защита их жертв?

Должны ли пользователи соцсетей регистрироваться под своим именем? В ФРГ нет единого мнения на сей счет. Одни считают, что анонимность ведет к росту ненависти в Сети, другие называют это чушью.
"Кто знает, как поскорее избавиться от дерматита?" Один клик - и вопрос пользователя по прозвищу Knuddelmaus_74 отправляется в Сеть. Социальные сети и форумы давно стали площадками, где можно общаться, спорить и обмениваться опытом на любую тему. И многие пользователи предпочитают регистрироваться там не под своим настоящим именем, а под вымышленным.
Но в последнее время в Германии вновь вспыхнула дискуссия на старую тему: способствует ли анонимность в интернете усилению ненависти и разжиганию розни? Ведь сообщения с угрозами, которые приходят политикам и журналистам, всегда анонимны! Взять хотя бы недавний пример с шефом полиции Ольденбурга Йоханном Кюме (Johann Kühme). После того как он открыто раскритиковал высказывания ведущих политиков правопопулистской партии "Альтернатива для Германии (АдГ), в его адрес пришло электронное письмо от анонимного хейтера с угрозой убийства.
Аргументы против анонимности в Сети
Для председателя бундестага и члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble) ответ на вопрос очевиден. "Анонимность ведет к распущенности", - заявил он в недавнем интервью газете Bild am Sonntag.
Поэтому Шойбле считает, что пользователей Сети необходимо обязать регистрироваться в интернете под своим настоящим именем. Только после этого они могут получить возможность участвовать в дискуссии, к примеру, в социальных сетях и на форумах. По мнению политика, это создаст барьер для потока ненависти в комментариях.
"Правила и ценности, которыми мы руководствуемся в реальности, должны действовать и в виртуальном мире. И анонимность к их числу не относится", - указывает Шойбле. Его поддерживает и Союз немецких городов и общин, также высказавшийся за регистрацию в социальных сетях под настоящим именем.
Ненависть и злорадство в соцсетях после убийства Вальтера Любке
В последний раз эта тема обсуждалась в июне 2018 года после убийства политика из Гессена Вальтера Любке (Walter Lübcke). Его смерть стала поводом для всплеска ненависти и злорадства в социальных сетях, исходившего от некоторых пользователей с явно ультраправыми взглядами.
После этого лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) подняла вопрос о необходимости регистрации в соцсетях под своим именем. "Я хотела бы знать, кто скрывается за этими комментариями", - заявила тогда политик.
Но действительно ли анонимность развязывает руки авторам неприятных, злых и оскорбительных комментариев? Группа исследователей из университета в Цюрихе еще в 2016 году проанализировала более полумиллиона комментариев на одной из немецких платформ для размещения петиций. Ученые установили, что лица, зарегистрированные под своим настоящим именем, оставляли агрессивные комментарии гораздо чаще тех, кто использовал псевдонимы.
Немецкие политики защищают право на анонимность в интернете
"Требование регистрироваться под собственным именем - полная чушь", - считает эксперт по социальным сетям Мартин Ферензен (Martin Fehrensen). Анонимность, уверен он, обеспечивает свободу мнений в интернете. "В реальной жизни никто не вешает себе на шею табличку с именем. Право на анонимность распространяется также на демонстрации или собрания граждан", - пояснил Ферензен в беседе с DW.
Ряд политиков из ХДС, партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) также весьма скептически относятся к требованиям Вольфганга Шойбле и Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
"Довольно часто есть веские причины, по которым люди, оставляющие комментарии под материалами онлайн-СМИ или в социальных сетях, предпочитают сохранять анонимность. Например, они хотят защитить себя от дискриминации и нападений", - сказала в интервью агентству dpa министр юстиции и защиты прав потребителей Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), представляющая Социально-демократическую партию Германии (СДПГ).
Отказ от анонимности может навредить жертвам агрессии
Эксперт партии "зеленых" по социальным сетям, депутат бундестага Табеа Рёсснер (Tabea Rößner) назвала обязательство использовать в интернете реальные имена "абсолютным безумием". "Многие уже сейчас не стесняются устраивать травлю в соцсетях под своим собственным именем. Стоит опасаться того, что запрет на использование псевдонимов больше навредит жертвам агрессии и ненависти", - отметила Рёсснер в интервью газете Handelsblatt.
"Запрет на анонимность проблематичен еще и потому, что сетевые хейтеры смогут легче идентифицировать своих потенциальных жертв", - добавляет Мартин Ферензен. Помимо страха перед дискриминацией и ненавистью существует целый ряд других причин, по которым люди предпочитают сохранять анонимность в интернете.
Например, парам, которые хотят усыновить или удочерить ребенка и советуются по этому поводу с посетителями на специальных форумах, или больным, которые обращаются за помощью в онлайн-сообщества, легче сделать это, не называя себя настоящим именем.
То, что шумиху вокруг права на анонимность в Сети на этот раз поднял председатель бундестага Вольфганг Шойбле, эксперт по социальным сетям Мартин Ферензен находит особенно симптоматичным. "Долгое время Шойбле считался самым ожесточенным противником того, чтобы у депутатов бундестага были аккаунты в социальных сетях, - напомнил Ферензен. - И тот факт, что правила игры хочет изменить человек, не имеющий ни малейшего понятия о цифровом пространстве и относящийся к интернету с максимальным предубеждением, это просто какая-то злая шутка".
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