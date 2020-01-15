Анонимность в интернете: поощрение для хейтеров или защита их жертв?

"Кто знает, как поскорее избавиться от дерматита?" Один клик - и вопрос пользователя по прозвищу Knuddelmaus_74 отправляется в Сеть. Социальные сети и форумы давно стали площадками, где можно общаться, спорить и обмениваться опытом на любую тему. И многие пользователи предпочитают регистрироваться там не под своим настоящим именем, а под вымышленным.

Но в последнее время в Германии вновь вспыхнула дискуссия на старую тему: способствует ли анонимность в интернете усилению ненависти и разжиганию розни? Ведь сообщения с угрозами, которые приходят политикам и журналистам, всегда анонимны! Взять хотя бы недавний пример с шефом полиции Ольденбурга Йоханном Кюме (Johann Kühme). После того как он открыто раскритиковал высказывания ведущих политиков правопопулистской партии "Альтернатива для Германии (АдГ), в его адрес пришло электронное письмо от анонимного хейтера с угрозой убийства.

Аргументы против анонимности в Сети

Для председателя бундестага и члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вольфганга Шойбле (Wolfgang Schäuble) ответ на вопрос очевиден. "Анонимность ведет к распущенности", - заявил он в недавнем интервью газете Bild am Sonntag.

Вольфганг Шойбле - противник анонимности в Сети

Поэтому Шойбле считает, что пользователей Сети необходимо обязать регистрироваться в интернете под своим настоящим именем. Только после этого они могут получить возможность участвовать в дискуссии, к примеру, в социальных сетях и на форумах. По мнению политика, это создаст барьер для потока ненависти в комментариях.

"Правила и ценности, которыми мы руководствуемся в реальности, должны действовать и в виртуальном мире. И анонимность к их числу не относится", - указывает Шойбле. Его поддерживает и Союз немецких городов и общин, также высказавшийся за регистрацию в социальных сетях под настоящим именем.

Ненависть и злорадство в соцсетях после убийства Вальтера Любке

В последний раз эта тема обсуждалась в июне 2018 года после убийства политика из Гессена Вальтера Любке (Walter Lübcke). Его смерть стала поводом для всплеска ненависти и злорадства в социальных сетях, исходившего от некоторых пользователей с явно ультраправыми взглядами.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр хотела бы знать, кто скрывается за комментариями в Сети

После этого лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) подняла вопрос о необходимости регистрации в соцсетях под своим именем. "Я хотела бы знать, кто скрывается за этими комментариями", - заявила тогда политик.

Но действительно ли анонимность развязывает руки авторам неприятных, злых и оскорбительных комментариев? Группа исследователей из университета в Цюрихе еще в 2016 году проанализировала более полумиллиона комментариев на одной из немецких платформ для размещения петиций. Ученые установили, что лица, зарегистрированные под своим настоящим именем, оставляли агрессивные комментарии гораздо чаще тех, кто использовал псевдонимы.

Немецкие политики защищают право на анонимность в интернете

"Требование регистрироваться под собственным именем - полная чушь", - считает эксперт по социальным сетям Мартин Ферензен (Martin Fehrensen). Анонимность, уверен он, обеспечивает свободу мнений в интернете. "В реальной жизни никто не вешает себе на шею табличку с именем. Право на анонимность распространяется также на демонстрации или собрания граждан", - пояснил Ферензен в беседе с DW.

Кристине Ламбрехт: "Для анонимности в Сети есть веские причины"

Ряд политиков из ХДС, партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) также весьма скептически относятся к требованиям Вольфганга Шойбле и Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Довольно часто есть веские причины, по которым люди, оставляющие комментарии под материалами онлайн-СМИ или в социальных сетях, предпочитают сохранять анонимность. Например, они хотят защитить себя от дискриминации и нападений", - сказала в интервью агентству dpa министр юстиции и защиты прав потребителей Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht), представляющая Социально-демократическую партию Германии (СДПГ).

Отказ от анонимности может навредить жертвам агрессии

Эксперт партии "зеленых" по социальным сетям, депутат бундестага Табеа Рёсснер (Tabea Rößner) назвала обязательство использовать в интернете реальные имена "абсолютным безумием". "Многие уже сейчас не стесняются устраивать травлю в соцсетях под своим собственным именем. Стоит опасаться того, что запрет на использование псевдонимов больше навредит жертвам агрессии и ненависти", - отметила Рёсснер в интервью газете Handelsblatt.

"Запрет на анонимность проблематичен еще и потому, что сетевые хейтеры смогут легче идентифицировать своих потенциальных жертв", - добавляет Мартин Ферензен. Помимо страха перед дискриминацией и ненавистью существует целый ряд других причин, по которым люди предпочитают сохранять анонимность в интернете.

Например, парам, которые хотят усыновить или удочерить ребенка и советуются по этому поводу с посетителями на специальных форумах, или больным, которые обращаются за помощью в онлайн-сообщества, легче сделать это, не называя себя настоящим именем.

То, что шумиху вокруг права на анонимность в Сети на этот раз поднял председатель бундестага Вольфганг Шойбле, эксперт по социальным сетям Мартин Ферензен находит особенно симптоматичным. "Долгое время Шойбле считался самым ожесточенным противником того, чтобы у депутатов бундестага были аккаунты в социальных сетях, - напомнил Ферензен. - И тот факт, что правила игры хочет изменить человек, не имеющий ни малейшего понятия о цифровом пространстве и относящийся к интернету с максимальным предубеждением, это просто какая-то злая шутка".

Смотрите также:

Мессенджеры: не только WhatsApp Не летаем, но чатимся! Писатели-фантасты мечтали, что в 21 веке мы будем летать по Галактике, но по факту одно из "бытовых" достижений новой эпохи - возможность в любой момент связаться с кем угодно где бы то ни было. Для этого мудрое человечество придумало мессенджеры. И их появилось огромное количество. Какие-то нам известны, какие-то нет. Посмотрим на них вместе!

Мессенджеры: не только WhatsApp WhatsApp: гегемон и гигант Один из самых популярных мессенджеров в мире - WhatsApp (его название, вероятно, игра слов от английского "What’s up?" - "Что такое?"). Компания, которая создала мессенджер, была основана в 2009 году. За эти годы WhatsApp добился огромного прогресса - его общая аудитория по всему миру превышает миллиард пользователей. В 2014 году WhatsApp был приобретен другим гигантом - Facebook.

Мессенджеры: не только WhatsApp WeChat: китайский фурор По охвату аудитории WeChat - тоже один из самых популярных мессенджеров, однако большинство его пользователей находятся в Китае. Среди интересных особенностей этого сервиса - возможность общения со случайно подобранным собеседником (идеально для знакомств или просто для болтовни ни о чем). А еще WeChat - успешная и удобная платежная система. Правда, только для китайцев.

Мессенджеры: не только WhatsApp Snapchat: молодежь США в восторге Абсолютный фурор в США - приложение Snapchat, позволяющее делиться фото, видео, добавлять текст и рисунки. Одна из интересных особенностей мессенджера - весь контент доступен ограниченное количество времени, после чего все фотографии, видео и прочие драгоценности исчезают навсегда. С особой охотой его использует молодежь.

Мессенджеры: не только WhatsApp Telegram: свобода слова и не только Мессенджер Павла Дурова в последнее время очень часто попадает в заголовки СМИ. Тем не менее Telegram (основан в 2013 году) - не только форпост свободы слова (по крайней мере, как считают его владельцы) - он еще и удобен по ряду параметров. Там можно вести свои каналы, создавать огромные группы (до 10 тысяч человек), загружать авторские стикеры, есть удобная веб-версия и масса полезных ботов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Allo: роботы угрожают общению! Мессенджер от Google со встроенным автоматическим помощником - можно искать информацию, не выходя из беседы. А еще здесь существует функция "умного ответа" - во-первых, Allo предлагает варианты ответа на последнее сообщение собеседника, а во-вторых, мессенджер (якобы!) анализирует ваши сообщения, чтобы предлагать более подходящие ответы в дальнейшем. Скоро будем общаться только при помощи роботов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Viber: популярный, но обычный Весьма популярный в России мессенджер, однако какими-либо уникальными особенностями Viber не обладает - разве что внедренной системой денежных переводов через одного из крупнейших мировых операторов.

Мессенджеры: не только WhatsApp Threema: альтернатива за 3 евро Швейцарский Threema многими рассматривается как альтернатива WhatsApp - в первую очередь, как сервис, который занимается безопасностью переписки. К примеру, можно просканировать код на телефоне друга - и тогда ему будет присвоен самый высокий уровень верификации. Threema - мессенджер популярный, однако настоящему росту мешает его "небесплатность" - жители Германии должны заплатить за него 3 евро.

Мессенджеры: не только WhatsApp Line: легенда из Японии В принципе, это довольно обычный мессенджер, который заслуживает внимания как самый популярный сервис мгновенных сообщений в Японии. Интересна легенда о создании Line: говорят, что одной из причин стала авария на АЭС "Фукусима-1". С многими находившимися в районе бедствия нельзя было связаться из-за перебоев в связи, хотя интернет работал. Это якобы и вдохновило создателей Line.

Мессенджеры: не только WhatsApp Signal: Сноуден, возможно, рекомендует Еще один малоизвестный мессенджер, которым якобы пользуется (или пользовался раньше) Эдвард Сноуден. Создатели Signal клянутся, что безопасность переписки - максимальная. Среди функций Signal - возможность настройки автоудаления старых сообщений и запрет на скриншоты. А еще у этого мессенджера открытый код, то есть любой специалист может убедиться, что переписка защищена.

Мессенджеры: не только WhatsApp Facebook и прочие Существуют, конечно, и мессенджеры Facebook, Skype, приложение от российской соцсети vk.com, но они вам, вероятно, и без нашего обзора хорошо известны. А какими сервисами для общения пользуетесь вы? Автор: Григорий Аросев

