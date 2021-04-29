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Андрей Коболев

Андрей Коболев - украинский экономист, специалист по стратегическому управлению и международным экономическим отношениям, глава НАК "Нафтогаз Украины".

Андрей Коболев (род. в 1978 году) - с 2014 года председатель правления НАК "Нафтогаз Украины". В компанию "Нафтогаз Украины" пришел в 2002 году на должность главного специалиста департамента корпоративных финансов и ценовой политики, с 2006 года стал главой данного департамента. В 2008-2010 годах был советником председателя правления компании. С 2010 года Коболев является также партнером в частной инвестиционно-банковской группе AYA Capital.

Ukraine - Vorsitzender des Ausschusses von NAK «Naftogas Ukraine» Andrew Kobolev

Отсутствие лояльности и игры олигархов: "Нафтогаз Украины" на распутье 29.04.2021

Правительство Украины уволило председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева - его работу признали неудовлетворительной. Эксперты видят в решении политику и закулисные игры олигархов.
Ukraine - Vorsitzender des Ausschusses von NAK «Naftogas Ukraine» Andrew Kobolev

Против руководства "Нафтогаза" возбуждено дело о госизмене 08.10.2020

О возбуждении уголовного дела против менеджмента украинской компании "Нафтогаз" сообщил ее глава Андрей Коболев. Он тоже является фигурантом дела о государственной измене.
Autor: Ganna Biednova (DW), in Kiew, 22.03.2015 Naftogaz bild on their office building, Naftohas, Schild, Logo, Schriftzug,

"Нафтогаз Украины" и "Газпром" до сих пор не согласовали тексты договоров 29.12.2019

Переговоры России и Украины по газу продолжаются в Вене четвертый день.

ARCHIV - 06.12.2016, Mecklenburg-Vorpommern, Mukran: Ein Mitarbeiter prüft tonnenschwere Rohre für die zukünftige Ostsee-Erdgastrasse Nord Stream 2 auf einem Lagerplatz im Hafen. (zu dpa Berichterstattung vom Nato-Gipfel in Brüssel) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава "Нафтогаза" рассказал о будущем транзита газа 05.12.2019

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, если "Газпром" и новый оператор ГТС не подпишут контракт на транзит газа, "Газпром" увидит, что его место на рынке занимают другие игроки, и захочет вернуться к переговорам.
ARCHIV 2015 +++ Chief Executive Officer of Naftogaz, Andriy Kobolev, left, arrives at EU headquarters in Brussels on Friday, Sept. 25, 2015. Russia and Ukraine resumed talks on Friday in Brussels, aimed at trying to clinch a deal guaranteeing that Ukraine will receive shipments of Russian natural gas this winter. (AP Photo/Thierry Monasse) |

Глава "Нафтогаза" не намерен прощать "Газпрому" 22 млрд долларов 05.11.2019

В ответ на предложения Москвы "обнулить" финансовые споры "Нафтогаз" выдвинул новые претензии к российской стороне.
***Archivbild*** 3312278 03/01/2018 A sign on the Naftogaz oil and gas company's office in Kiev Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

"Нафтогаз" повысил привлекательность транзита через Украину газа из РФ 20.09.2019

Глава "Нафтогаза Украины" озвучил новые тарифы для российского газа, и решительно отказался от его транзита без контракта, назвав такие действия "контрабандой".
Ukraine - Vorsitzender des Ausschusses von NAK «Naftogas Ukraine» Andrew Kobolev

"Нафтогаз" предупреждает о риске полной потери транзита газа из-за "Северного потока-2" 04.03.2019

Украина потеряет весь транзит газа из-за "Северного потока-2" и "Турецкого потока", а вместе с тем и сдерживающий фактор против "российской агрессии", говорит Андрей Коболев.
Naftohaz or Naftogaz NAK Naftohas Ukrajiny ist der staatliche ukrainische Energiekonzern und im Öl- und Gasmarkt tätig. (Photo credit should read GENIA SAVILOV/AFP/Getty Images)

"Нафтогаз" заявил о победе в споре с Россией по крымским активам 01.03.2019

"Нафтогазу" удалось доказать в Гаагском трибунале, что Россия виновна в потере активов компании в Крыму и должна ответить за это, заявил Андрей Коболев.
***Archivbild*** 3312278 03/01/2018 A sign on the Naftogaz oil and gas company's office in Kiev Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

"Нафтогаз" подал новый иск к "Газпрому" на 12 млрд долларов 10.01.2019

Глава "Нафтогаза" Коболев объяснил новый иск к России неизбежной потерей стоимости украинской ГТС после строительства "Северного потока-2". Забрать иск "Нафтогаз" готов в случае заключения нового контракта с "Газпромом".
DW-Interview

Глава "Нафтогаза": Не все заявления Алексея Миллера корректны в плане фактов 10.04.2018

Глава правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал о последствиях сокращения транзита газа через страну и политической подоплеке строительства "Северного потока-2".

Глава "Нафтогаза" в "Немцова.Интервью": "Северный поток-2" – "Троянский конь" для Евросоюза 10.04.2018

Глава "Нафтогаз-Украины" Андрей Коболев о борьбе против строительства "Северного-потока-2", судах с "Газпромом", потерях Украины от сокращения транзита газа из РФ и угрозе раскола ЕС.
ARCHIV - Eine Mann geht am 13.01.2009 an einer Gas-Pipeline im russischen Sudzha vorbei. Der größte deutsche Energiekonzern Eon hat sich nach jahrelangem Tauziehen mit der russischen Gazprom auf Preisanpassungen bei den langfristigen Gaslieferverträgen geeinigt. Foto: Maxim Shipenkov dpa/lnw (zu 0425 vom 03.07.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Глава "Нафтогаза" назвал "Северный поток-2" троянским конем для ЕС 09.04.2018

Андрей Коболев в интервью DW предупредил об угрозе раскола в ЕС из-за "Северного потока-2". Запуск проекта сделает вероятным полномасштабное нападение РФ на Украину, считает он.
***Archivbild*** Oct. 15, 2015 - Mryn, Chernihiv, Ukraine - Ukrainian worker turns the tap on the basis of underground gas storage in the village Mryn, Chernihiv region. Ukraine, Thursday, October 15, 2015 The head of Naftogaz Ukraine Andrey Kobolev predicts achievement more than 17 billion cubic meters of natural gas reserves in underground storage to the end of October, which will comfortable with pass the winter 2015-2016. Mryn Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 OCT 15 2015 Chernihiv Ukraine Ukrainian Worker turns The Tap ON The Basis of Underground Gas Storage in The Village Chernihiv Region Ukraine Thursday October 15 2015 The Head of Naftogaz Ukraine Andrey Kobolev predicts Achievement More than 17 Billion cubic METERS of Natural Gas Reserves in Underground Storage to The End of October Which will comfortable With Passport The Winter 2015 2016 Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY

"Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" 03.03.2018

Ситуация с газоснабжением в Украине стабилизировалась, заявил Петр Порошенко. "Нафтогаз" призывает граждан продолжать экономить газ.
KIEV, UKRAINE - APRIL 22: A worker is seen during an educational drill against the possibility of terrorist attacks on gas pipelines in Kiev, Ukraine on April 22, 2015. The training, which took place at a gas compression station at the town of Boyarka in the outskirts of Kiev, was attended by teams of firefighters and search and rescue crews. Vladimir Shtanko / Anadolu Agency Keine Weitergabe an Drittverwerter.

Призрак пустой трубы, или в Киеве снова ищут партнера для ГТС 09.01.2017

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев настаивает на привлечении иностранного партнера для управления украинской ГТС. Идея не нова, но шансы на ее реализацию по-прежнему туманны.
epa04260555 (FILE) A file photo dated 13 June 2013 showing CEO of Ukrainian state gas and oil company Naftogaz Andriy Kobolev during a press conference in Naftogaz headquarters in Kiev, Ukraine. Russia has stopped delivering gas to Ukraine, but the country has enough reserves until December, the country's energy company said 16 June 2014. Ukraine is asking the EU to allow a reverse flow of gas from Slovakia, Naftogaz Ukraine CEO Andriy Kobolev said. EPA/SERGEI CHIRIKOV

Глава "Нафтогаза" назвал фейком поставки российского газа в Геническ 05.01.2016

Андрей Коболев обещал, что во вторник "Нафтогаз Украина" сделает заявление по поводу поставок газа в Геническ. Распоряжение о газоснабжении города якобы отдал президент РФ Путин.
ARCHIV - Eine Mann geht am 13.01.2009 an einer Gas-Pipeline im russischen Sudzha vorbei. Der größte deutsche Energiekonzern Eon hat sich nach jahrelangem Tauziehen mit der russischen Gazprom auf Preisanpassungen bei den langfristigen Gaslieferverträgen geeinigt. Foto: Maxim Shipenkov dpa/lnw (zu 0425 vom 03.07.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Нафтогаз" получил 500 млн долларов на закупку газа 28.09.2015

Киев получил средства на закупку газа и ожидает, что цена российского энергоносителя в 2016 году снизится как минимум на 5 процентов по сравнению в ценой за октябрь-декабрь 2015 года.
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