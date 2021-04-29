Андрей Коболев - украинский экономист, специалист по стратегическому управлению и международным экономическим отношениям, глава НАК "Нафтогаз Украины".

Андрей Коболев (род. в 1978 году) - с 2014 года председатель правления НАК "Нафтогаз Украины". В компанию "Нафтогаз Украины" пришел в 2002 году на должность главного специалиста департамента корпоративных финансов и ценовой политики, с 2006 года стал главой данного департамента. В 2008-2010 годах был советником председателя правления компании. С 2010 года Коболев является также партнером в частной инвестиционно-банковской группе AYA Capital.