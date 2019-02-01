Ангела Меркель закрывает свою страницу в Facebook

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 1 февраля, разместила видеообращение, в котором сообщила, что закрывает свою страницу в Facebook. Свое решение глава германского правительства связала с уходом с поста Христианско-демократического Союза (ХДС).

"Я хотела бы вас попросить и дальше следить за моей работой - работой в качестве федерального канцлера. Вы можете делать это на странице федерального правительства в Facebook или став моим подписчиком в Instagram", - пояснила она.

Ценительница Достоевского и The Beatles

Профиль Ангелы Меркель в соцсети был достаточно информативным. Так, из сделанных на страничке записей можно было узнать, что 64-летний политик - поклонник произведений Льва Толстого и Федора Достоевского. В числе ее музыкальных предпочтений назывались как работы традиционных композиторов - немца Рихарда Вагнера и австрийца Густава Малера, так и классиков рока - The Beatles - а также Karat - группы, завоевавшей популярность в ГДР.

"Моя мечта - однажды проехать по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток", - признавалась канцлер.

У ее страницы было 2,5 млн подписчиков.

Остается канцлером до выборов 2021 года

В декабре 2018 года Ангела Меркель, руководившая христианскими демократами 18 лет, не стала баллотироваться на пост председателя ХДС. На съезде в Гамбурге ее преемницей избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Меркель намерена оставаться канцлером ФРГ до окончания срока правления и следующих парламентских выборов в 2021 году.

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