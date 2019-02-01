 Ангела Меркель закрывает свою страницу в Facebook | Новости из Германии о Германии | DW | 02.02.2019

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Германия

Ангела Меркель закрывает свою страницу в Facebook

На странице Ангелы Меркель в Facebook можно было прочитать о ее музыкальных и литературных предпочтениях, а также о мечте - когда-нибудь "проехать по Транссибирской магистрали".

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу, 1 февраля, разместила видеообращение, в котором сообщила, что закрывает свою страницу в Facebook. Свое решение глава германского правительства связала с уходом с поста Христианско-демократического Союза (ХДС).

Контекст

Ангела Меркель - не только первая женщина-канцлер Германии, но и политический долгожитель. Меркель в четвертый раз стала канцлером, ранее это удавалось лишь Колю и Аденауэру. А ведь в нее не верили. (14.03.2018)

"Я хотела бы вас попросить и дальше следить за моей работой - работой в качестве федерального канцлера. Вы можете делать это на странице федерального правительства в Facebook или став моим подписчиком в Instagram", - пояснила она.

Ценительница Достоевского и The Beatles 

Профиль Ангелы Меркель в соцсети был достаточно информативным. Так, из сделанных на страничке записей можно было узнать, что 64-летний политик - поклонник произведений Льва Толстого и Федора Достоевского. В числе ее музыкальных предпочтений назывались как работы традиционных композиторов - немца Рихарда Вагнера и австрийца Густава Малера, так и классиков рока - The Beatles - а также Karat - группы, завоевавшей популярность в ГДР.

"Моя мечта - однажды проехать по Транссибирской магистрали из Москвы во Владивосток", - признавалась канцлер.

У ее страницы было 2,5 млн подписчиков.

Остается канцлером до выборов 2021 года

В декабре 2018 года Ангела Меркель, руководившая христианскими демократами 18 лет, не стала баллотироваться на пост председателя ХДС. На съезде в Гамбурге ее преемницей избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр. 

Меркель намерена оставаться канцлером ФРГ до окончания срока правления и следующих парламентских выборов в 2021 году.

Смотритетакже:

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  • Инфографика о политических долгожителях - про Лукашенко и Назарбаева

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    На первом месте среди политических долгожителей - президент Камеруна: в 2018 году он отметил 43-ю годовщину нахождения у власти - сначала в роли премьер-министра, а затем - президента. В 2018 году камерунскому лидеру исполнилось 85 лет. На 4 года меньше правит страной президент Экваториальной Гвинеи, занимающий свой пост уже 39 лет.

    Автор: Наталья Позднякова


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Ссылки в интернете

Facebook Ангелы Меркель

Аудио- и видеофайлы по теме

Партия Меркель выбрала ей преемницу, или Who is Mrs. АКК? - DW Новости  

Меркель уходит - "Заповедник", выпуск 48  

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