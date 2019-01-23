 Анастасия Шевченко решила баллотироваться в депутаты в Ростове | Новости из Германии о России | DW | 13.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Анастасия Шевченко решила баллотироваться в депутаты в Ростове

Активистка "Открытой России" с января находится под домашним арестом по уголовному делу о работе "нежелательных" организаций.

Amnesty International требует освобождения Анастасии Шевченко

Amnesty International требует освобождения Анастасии Шевченко

Активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко решила выдвинуть свою кандидатуру на довыборах депутатов городской думы Ростова-на-Дону. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила председатель "Открытой России" Анастасия Буракова.

Политическую поддержку Шевченко в выдвижении окажет "Партия перемен" (прежнее название - "Гражданская инициатива"), говорится в заявлении партии. Также Буракова пообещала Шевченко любую возможную поддержку от "Открытой России".

Довыборы в Ростовскую городскую думу пройдут 8 сентября.

Шевченко находится под домашним арестом

Контекст

Роскомнадзор заблокировал сайты "Открытой России" Михаила Ходорковского. О причинах усилившегося давления - в интервью DW с замглавы движения "Открытая Россия" Владимиром Кара-Мурзой. (13.12.2017)

Движение "Открытая Россия" называет применение против него закона о нежелательной организации проявлением репрессий. Оно обратилось за помощью к СПЧ, обращение поддержали оппозиционные политики и журналисты. (23.01.2019)

Анастасия Шевченко - первая в России обвиняемая по уголовному делу о работе "нежелательных" организаций, хотя "Открытая Россия" не входит в их список.С 23 января 2019 года Шевченко находится под домашним арестом. Ей вменяют в вину два эпизода: координирование политических дебатов в Таганроге и организацию семинара для кандидатов в депутаты ростовского законодательного собрания.

Закон о "нежелательных" организациях действует в России с 2015 года. В настоящее время в реестре находятся 15 организаций. За сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность. Среди них британские организации - Общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Open Russia Civic Movement, Open Russia) и правозащитный проект Otkrytaya Rossia. В действующем в России движении подчеркивали, что это другие организации, и статус нежелательных распространяется только на них.

8 февраля правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политзаключенной. "Шевченко лишена свободы исключительно из-за ее политических убеждений и в связи с ненасильственным осуществлением свободы мысли, свободы выражения мнений и информации, свободы мирных собраний и ассоциаций, иных прав и свобод", - говорилось в заявлении организации.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Преследования Алексея Навального

    Алексей Навальный между популярностью и репрессиями

    Плата за критику

    Быть в оппозиции к власти в России - дело непростое. В особенности, когда организация мирных протестов находится вне закона, а обнародование фактов коррупции чревато преследованием разоблачителей.

  • Уголовное преследование Алексея Навального

    Алексей Навальный между популярностью и репрессиями

    Из блогеров - в уголовники

    "От сумы и тюрьмы не зарекайся". Эта старая пословица как никогда актуальна не только для Навального, но и для других российских оппозиционеров, считающих, что власть в РФ пора менять. За такие убеждения можно потерять не только политический капитал, но и свободу.

  • Преследования сторонников Алексея Навального

    Алексей Навальный между популярностью и репрессиями

    Наказание за политическую активность

    От властей достается не только самому Навальному, но и тысячам его сторонников по всей России. В 2017 году резко ужесточилось давление на тех, кто по призыву оппозиционера выходит на акции протеста и выступает за его участие в выборах президента в 2018 году.

  • Фильмы ФБК

    Алексей Навальный между популярностью и репрессиями

    О коррупции наглядно

    Объекты расследований созданного Навальным Фонда борьбы с коррупцией - ближний круг президента России. Фильмы ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, роскошных виллах и океанских яхтах высоких чиновников и их детей привлекли внимание миллионов россиян.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 02:26

"Марше материнского гнева": кого и как задерживала полиция

Контекст

Алексей Навальный между популярностью и репрессиями

Алексей Навальный - самый известный оппозиционный политик в современной России. Коротко и наглядно о том, чем приходится расплачиваться Навальному и его сторонникам за критику в адрес российской власти. (18.10.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Марше материнского гнева": кого и как задерживала полиция  

Как получить 700 голосов: чему учат в школе кандидатов "Открытой России"  

Немецкие эксперты: Кремль намеренно атакует "Открытую Россию"  

Также по теме

Russland Putin trifft Menschenrechts-Rat

"Открытая Россия" призвала СПЧ вмешаться в дело Анастасии Шевченко 23.01.2019

Движение "Открытая Россия" называет применение против него закона о нежелательной организации проявлением репрессий. Оно обратилось за помощью к СПЧ, обращение поддержали оппозиционные политики и журналисты.

Реклама

Самые читаемые

Что дало "Восточное партнерство" шести постсоветским странам  

Церемония открытия "Евровидения-2019" прошла в Тель-Авиве  

Глава МВД Германии выступил против массовой репатриации боевиков ИГ  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно