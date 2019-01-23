Анастасия Шевченко решила баллотироваться в депутаты в Ростове

Активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко решила выдвинуть свою кандидатуру на довыборах депутатов городской думы Ростова-на-Дону. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила председатель "Открытой России" Анастасия Буракова.

Политическую поддержку Шевченко в выдвижении окажет "Партия перемен" (прежнее название - "Гражданская инициатива"), говорится в заявлении партии. Также Буракова пообещала Шевченко любую возможную поддержку от "Открытой России".

Довыборы в Ростовскую городскую думу пройдут 8 сентября.

Шевченко находится под домашним арестом

Анастасия Шевченко - первая в России обвиняемая по уголовному делу о работе "нежелательных" организаций, хотя "Открытая Россия" не входит в их список.С 23 января 2019 года Шевченко находится под домашним арестом. Ей вменяют в вину два эпизода: координирование политических дебатов в Таганроге и организацию семинара для кандидатов в депутаты ростовского законодательного собрания.

Закон о "нежелательных" организациях действует в России с 2015 года. В настоящее время в реестре находятся 15 организаций. За сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность. Среди них британские организации - Общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Open Russia Civic Movement, Open Russia) и правозащитный проект Otkrytaya Rossia. В действующем в России движении подчеркивали, что это другие организации, и статус нежелательных распространяется только на них.

8 февраля правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политзаключенной. "Шевченко лишена свободы исключительно из-за ее политических убеждений и в связи с ненасильственным осуществлением свободы мысли, свободы выражения мнений и информации, свободы мирных собраний и ассоциаций, иных прав и свобод", - говорилось в заявлении организации.

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