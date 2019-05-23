Анастасию Шевченко наградили премией Фонда Бориса Немцова

В Бонне в День России, 12 июня, состоялась церемония вручения премии

Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей. В 2019 году ее лауреатом стала Анастасия Шевченко - политическая активистка, член совета оппозиционного движения "Открытая Россия" и узница совести. Сама Шевченко с 23 января 2019 года находится под домашним арестом, поэтому на церемонию в Бонн вместо нее прилетела из Ростова-на-Дону ее 15-летняя дочь Влада.

Дело Анастасии Шевченко

В беседе с DW Влада Шевченко рассказала, что в первые месяцы после судебного процесса активно давала интервью и вела в соцсети Facebook хроники домашнего ареста мамы, чтобы ее история получила "больше огласки".

Анастасия Шевченко, являвшаяся организатором протестных акций в Ростове-на-Дону, стала первой в России обвиняемой по уголовному делу о сотрудничестве с организациями, которые признаны в РФ "нежелательными", хотя "Открытая Россия" в их перечень не входит.

В январе 2019 года в реанимации скончалась тяжелобольная 17-летняя дочь Анастасии - Алина. Сначала матери запретили навещать ее из-за домашнего ареста, но вечером 30 января следователь разрешил Шевченко поехать в больницу и остаться там до 1 февраля. 8 февраля правозащитный центр "Мемориал" признал Анастасию Шевченко политзаключенной.

Претенденты на премию Бориса Немцова 2019 года

В этом году премия Бориса Немцова была вручена в четвертый раз. Ее обладателями в предыдущие годы стали псковский политик Лев Шлосберг, активист Ильдар Дадин и организатор массовых протестов в Москве Надежда Митюшкина.

В этом году в шорт-лист, кроме Анастасии Шевченко, были включены оппозиционный политик Алексей Навальный, глава чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал" Оюб Титиев, а также карельский историк и правозащитник Юрий Дмитриев.

Как и в предыдущие годы, на церемонии награждения присутствовали многие общественные деятели или их представители, в том числе основатель Фонда Бориса Немцова, присуждающего награду, журналист Жанна Немцова, а также соратница Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) и кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также: