Амфоры и рыбалка были, а вот грибов у Путина еще не было!

Видео о том, как президент РФ собирает грибы в Туве, настолько понравилось карикатуристу Сергею Елкину, что он даже засомневался: то ли Владимир Путин любуется природой, то ли она - им.
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