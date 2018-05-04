 Американских дипломатов сняли с поезда на Северодвинск | Новости из Германии о России | DW | 17.10.2019

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Россия

Американских дипломатов сняли с поезда на Северодвинск

Трех американских дипломатов сняли с поезда вблизи от места, где в августе взорвалась ракета с ядерным двигателем. МИД РФ, комментируя это событие, предложил подарить им карту России.

гарнизон близ села Нёнокса

гарнизон близ села Нёнокса

Три сотрудника американского посольства, находившихся в официальной и согласованной поездке, были сняты с поезда Нёнокса - Северодвинск в Архангельской области. Эту информацию подтвердил в среду, 16 октября, Госдепартамент США. Его представитель сообщил агентству  AFP, что американская сторона надлежащим образом уведомила российские власти об этом визите.

Контекст

По данным канала CNBC, ссылающегося на разведсообщество США, ЧП могло произойти при подъеме ракеты, "потерянной во время предыдущих испытаний". (30.08.2019)

После взрыва в Северодвинске, который повлек за собой всплеск радиации, перестали работать станции контроля международной системы мониторинга ядерных испытаний. Это не случайность, уверены эксперты. (22.08.2019)

Ранее "Интерфакс" назвал имена дипломатов: военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также военный атташе Данн. Причиной инцидента стало якобы отсутствие у всех троих разрешения на въезд на режимную территорию.

В МИД РФ подтвердили снятие дипломатов с поезда, но сообщили об отсутствии у них необходимых документов. "Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса - Северодвинск. Видимо, заблудились", - говорится в заявлении российского МИДа, где предлагают подарить американскому посольству карту РФ.

В августе министерство обороны РФ сообщило об инциденте на военном полигоне близ села Нёнокса под Северодвинском. По официальным данным, взрыв произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Некоторые эксперты считают, что на самом деле взорвался опытный образец российской ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которую в 2018 году презентовал лично президент Владимир Путин.

В результате трагедии погибли пять сотрудников "Росатома" и два представителя Минобороны РФ. Трое военных и трое специалистов "Росатома" были ранены. Росгидромет после взрыва в Северодвинске зафиксировал кратковременное превышение уровня гамма-излучения в 4-16 раз. Представители США не прокомментировали, была ли связана поездка дипломатов в Северодвинск с этим событием.

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