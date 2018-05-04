Американских дипломатов сняли с поезда на Северодвинск

Три сотрудника американского посольства, находившихся в официальной и согласованной поездке, были сняты с поезда Нёнокса - Северодвинск в Архангельской области. Эту информацию подтвердил в среду, 16 октября, Госдепартамент США. Его представитель сообщил агентству AFP, что американская сторона надлежащим образом уведомила российские власти об этом визите.

Ранее "Интерфакс" назвал имена дипломатов: военно-морской атташе при посольстве США Кертис, атташе при посольстве США Арриола, а также военный атташе Данн. Причиной инцидента стало якобы отсутствие у всех троих разрешения на въезд на режимную территорию.

В МИД РФ подтвердили снятие дипломатов с поезда, но сообщили об отсутствии у них необходимых документов. "Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса - Северодвинск. Видимо, заблудились", - говорится в заявлении российского МИДа, где предлагают подарить американскому посольству карту РФ.

В августе министерство обороны РФ сообщило об инциденте на военном полигоне близ села Нёнокса под Северодвинском. По официальным данным, взрыв произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Некоторые эксперты считают, что на самом деле взорвался опытный образец российской ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которую в 2018 году презентовал лично президент Владимир Путин.

В результате трагедии погибли пять сотрудников "Росатома" и два представителя Минобороны РФ. Трое военных и трое специалистов "Росатома" были ранены. Росгидромет после взрыва в Северодвинске зафиксировал кратковременное превышение уровня гамма-излучения в 4-16 раз. Представители США не прокомментировали, была ли связана поездка дипломатов в Северодвинск с этим событием.

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