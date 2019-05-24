 Американским компаниям разрешат сотрудничать с Huawei | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.06.2020

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Мир

Американским компаниям разрешат сотрудничать с Huawei

Министр торговли США Уилбур Росс подтвердил, что ограничения на сотрудничество с концерном Huawei будут изменены. Фирмы из США смогут разрабатывать вместе с китайцами стандарты сети 5G.

Смартфон компании Huawei

Huawei занимает одну из лидирующих позиций в разработке технологии 5G

В США будут изменены предписания, ограничивающие деловые операции американских предприятий с китайским концерном Huawei. В понедельник, 15 июня, это подтвердил министр торговли США Уилбур Росс.

Как в тот же день сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, ограничительные предписания изменят таким образом, чтобы американские компании могли сотрудничать с Huawei в разработке коммуникационных стандартов сети 5G.

Конфликт с Huawei

В январе 2019 года Федеральная прокуратура США начала расследование в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. по подозрению в хищении коммерческой тайны у его американских партнеров.

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения и запрете на использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, изготовленного фирмами, которые представляют угрозу "национальной безопасности, внешней политике и экономике" страны.

Затем Минторговли США внесло Huawei и еще 70 предприятий, ассоциированных с китайским концерном, в список организаций и лиц, в отношении которых действуют запреты или ограничения американской администрации.

Huawei обвиняют в связях с правительством КНР

США неоднократно выражали уверенность, что Huawei слишком тесно связан с правительством КНР и потому может быть принужден к сотрудничеству в целях шпионажа и даже саботажа. Администрация Трампа настаивала на отстранении Huawei от внедрения сверхскоростных сетей передачи данных по технологии 5G. В китайском концерне обвинения отвергают.

13 мая 2020 года Трамп продлил действие прошлогоднего указа о запрете на работу с фирмами, угрожающими нацбезопасности США, до мая 2021 года.

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  • Мобильный телефон Xperia XZ от Sony

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    Автор: Николас Мартин, Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:57

5G и сгибающиеся планшеты: последние тренды на выставке MWC в Барселоне

Контекст

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