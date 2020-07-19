Американские эксперты: РФ может использовать экспорт зерна в политических целях

Россия может использовать экспорт зерна как инструмент для достижения политических целей, пишет американский журнал The National Interest. В статье, опубликованной на его сайте 18 июля, отмечается, что РФ - крупнейший в мире экспортер зерна, и, согласно прогнозам, к 2028 году ее доля на мировом рынке зернового экспорта может достичь 20%. При этом изменение климата может сделать из страны "еще более крупного зернового гиганта", говорится далее.

Несколько недель назад в Сибири температура воздуха достигла рекордной отметки, превысив 37 градусов Цельсия, отмечает The National Interest. Журналисты указывают, что правительство РФ планирует извлекать пользу из последствий глобального потепления, в частности, согласно прогнозам, оно может позволить расширить территорию для выращивания зерна в зоне умеренных широт до 4,3 млн квадратных км. Это может привести к тому, что зерно станет "потенциальным оружием" Кремля "при ведении гибридный войн", пишет далее издание.

Квоты РФ на экспорт зерна опасны для других стран

Россия может не только сокращать экспорт зерна в кризисные времена, но и использовать его для политического давления, полагают журналисты. Они отмечают, что ситуация с коронавирусом показала, как рискованно полагаться на российский экспорт зерна. Вопреки предостережениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО), Россия ввела квоты на экспорт таких злаков, как пшеница, ячмень и кукуруза. Это побуждает другие страны, у которых и без того много проблем из-за пандемии, беспокоиться еще и о запасах этой продукции, указывает журнал, поясняя, что это касается трех основных импортеров российского зерна: Турции, Египта и Бангладеш.

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