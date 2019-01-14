Альянс Volkswagen и Ford: сначала пикапы, затем электромобили?

В мировом автопроме формируется новый трансконтинентальный альянс. Его создают крупнейший автоконцерн Европы, немецкий Volkswagen, и второй по размерам автостроитель Америки - Ford. Правда, переговоры о стратегическом союзе идут труднее, чем ожидалось.

Тем не менее руководители двух компаний, Херберт Дис (Herbert Diess) и Джеймс Хэкетт, объявили 15 января о начале сотрудничества в области разработки и производства коммерческих автомобилей, прежде всего - пикапов. Принципиальную договоренность о таком партнерстве Volkswagen и Ford достигли еще в июне 2018 года. Теперь официально обнародованы некоторые детали. Их, правда, немного, и они пока весьма расплывчатые.

Партнерство начнется с разработки коммерческих автомобилей

На первом этапе два автогиганта будут совместно разрабатывать среднеразмерные пикапы - автомобили с закрытой кабиной и открытой грузовой площадкой - для Европы, Южной Америки и Африки. Они должны поступить в продажу в 2022 году и уже в 2023 году способствовать улучшению оперативных финансовых показателей обеих фирм.

Производство пикапов F-150 на заводе Ford в Детройте

Одновременно Ford займется разработкой для двух компаний более крупных коммерческих автомобилей, предназначенных для европейского рынка. Volkswagen, в свою очередь, создаст для себя и своего американского партнера общую платформу микрофургона (City Van) для развоза грузов в городских условиях. Его могли бы запустить в производство либо на заводе Ford в Турции, либо на заводах Volkswagen в той же Турции или в Польше.

К тому же Volkswagen и Ford продолжат уже начавшееся изучение возможностей для взаимодействия в таких сферах, как электромобили, автономное вождение и сервисы в области мобильности. В будущем компании не исключают совместную разработку других типов автомобилей. При этом речь не идет ни о перекрестном владении акций (как, например, в случае Renault и Nissan), ни тем более о слиянии (по образцу Fiat и Chrysler).

Таким образом, создаваемый без особой спешки альянс скорее напоминает взаимодействие Volkswagen с его крупнейшим конкурентом на мировом рынке - японской корпорацией Toyota, точнее говоря - с ее дочерней компанией Hino Motors. Она выпускает грузовики и автобусы и в апреле 2018 года подписала рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с соответствующим подразделением немецкого концерна - Volkswagen Truck & Bus. В том документе тоже упоминаются и электрическая тяга, и автономное вождение.

Немцам нужен американский специалист по пикапам

То, что Volkswagen и Ford начинают свое стратегическое партнерство с пикапов, вполне закономерно. Основанная Генри Фордом компания является большим и давним специалистом по выпуску этого исконно американского типа автомобиля, Ford F-150 - самая продаваемая в мире модель в данном сегменте. А вот Volkswagen Amarok большим коммерческим успехом пока никак не назовешь.

Херберт Дис показал в Детройте анимацию про электрический микроавтобус ID Buzz

Поэтому немецкий концерн и решил, что ему без опытного партнера тут не обойтись. Американская корпорация, в свою очередь, заинтересована в партнере, способным внести весомый материальный и технологический вклад в дорогостоящую разработку новых моделей для этого сегмента, переживающего подлинный бум на огромном американском рынке.

В последние годы примерно каждый шестой продаваемый в США автомобиль был пикапом. Когда-то их покупали главным образом фермеры и ремесленники, сегодня они все чаще воспринимаются не столько как коммерческие автомобили, сколько как символ американского образа жизни, они стали куда более комфортабельными и весьма популярны среди горожан в качестве семейного автомобиля.

Fiat Chrysler еще около трех лет назад свернул в США производство лимузинов и компактных автомобилей и сосредоточился там на выпуске внедорожников (SUV) и пикапов. Примерно в том же направлении решил двинуться и Ford.

При этом американская корпорация, похоже, не намерена прокладывать Volkswagen путь на свой родной рынок, но рассчитывает, что совместно с немецким концерном сможет эффективнее бороться за покупателей на других континентах. Судя по всему, оба автостроителя убеждены, что американская мода на современные пикапы в обозримом будущем охватит многие другие страны.

Американцам нужен инвестор в автономное вождение и электромобили

В то же время руководство Ford теперь уже прекрасно понимает, что новыми магистральными направлениями развития мировой автомобильной промышленности являются электромобили и автономное вождение. В этой сфере американская корпорация располагает отдельными наработками, прежде всего – контрольным пакетом в производителе софта для автономного вождения Argo AI (и даже небольшим проектом по производству грузовых электромобилей в Германии), однако в целом сильно отстала от целого ряда американских и азиатских конкурентов.

Поэтому корпорации Ford в этой сфере жизненно необходим сильный партнер. Правда, Volkswagen, увлекшись дизельными технологиями, в свое время тоже проспал начало кардинального разворота в глобальном автопроме, но теперь благодаря гигантским инвестициям быстро наверстывает упущенное, так что в случае углубления формируемого альянса у немцев будет чем поделиться с американцами.

А в какой мере альянс Volkswagen и Ford может сказаться на заводах обеих компаний в России? Ведь сближение с немецким концерном будет происходить в условиях крупномасштабной реорганизации европейского бизнеса американской корпорации. Ее руководство, в частности, не исключило, что уже во втором квартале может рассмотреть вопрос о продаже свой доли в российском совместном предприятии Ford Sollers, у которого на территории РФ четыре завода.

Пока еще рано делать какие-то прогнозы, но бросается в глаза следующее: Ford все больше увлекается пикапами и коммерческими автомобилями и теряет интерес к своим европейским моделям легковых автомобилей компактного класса и малолитражек. Одновременно Volkswagen все активнее делает ставку на электромобили. Ни пикапы, ни электромобили на российском рынке пока особых перспектив не имеют.

Смотрите также:

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет? Скромная доля электромобилей на рынке Германии Почти 17 200 электромобилей было продано в Германии в первом полугодии 2018 года - и еще 16 700 машин с гибридным приводом. Это хотя и означает рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51%, но в сравнении с продажами новых бензиновых и дизельных машин составляет лишь 1,8%. Ничтожно мало - по сравнению с почти 40% в Норвегии, являющейся мировым лидером по этому показателю.

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет? Отставание по электромобильности Причин отставания две. Немецкий автопром слишком долго не верил в приход новой эры электромобильности, делая ставку на двигатели внутреннего сгорания, в производстве которых немцы были в числе мировых лидеров. В итоге, многие электромобили сегодня существуют в основном на бумаге (см. фото). Другая причина - предоставление властями льгот покупателям электромобилей началось в ФРГ лишь недавно.

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет? Перелом с сентября 2018 года? Но сентябрь 2018 года может стать поворотным моментом. Прежде всего благодаря презентации электрического внедорожника e-tron. Это первая модель Audi, работающая полностью на электромоторе - и, как признают в самой компании-производителе, ее первая "вызревшая" серийная модель электромобиля. Поставки первым покупателям начнутся уже в конце 2018 года, а зарезервировать машину можно уже сейчас.

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет? E-tron на троне? Презентация Audi e-tron состоялась 17 сентября в США, что можно истолковать как готовность потягаться силами с мировым лидером в производстве элитных электромобилей, американской компанией Tesla. Так, e-tron будет иметь запас хода в 400 км, что сравнимо с Model 3 от Tesla.

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет? Volkswagen пока не впечатляет У электромобилей других марок, которые, как и Audi, принадлежат концерну Volkswagen, цифры менее впечатляющие. Так, под брендом Volkswagen концерн сейчас продает клиентам только 2 электрические модели - E-Golf (с начала 2014 года) и E-Up (с конца 2013). Технические характеристики таковы: запас хода у E-Golf - 300 км (и это по старым, менее экологичным нормам), у E-Up - 160 км.

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет? Будущее называется I.D. В этом году премьер электромобилей от VW не ожидается. Концерн сейчас перестраивает свой завод в немецком Цвикау, где в 2019 году начнется производство совершенно новой линейки электромобилей под общим брендом I.D. Среди прочего - и изображенного на фото микроавтобуса I.D. Buzz.

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет? Другое будущее под названием EQC Пытаются наверстать упущенное и в концерне Daimler. Сайт автопроизводителя, оттенив прошлые эксперименты с электромобильностью, уже вовсю рекламирует новую линейку электромобилей марки Mercedes - EQC. Но в серию первая машина EQC - внедорожник - выйдет в середине 2019 года. Следом за внедорожником компания обещает полную линейку на новой технологии, от компакт-класса до премиум-сегмента.

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет? Smart только электрический А вот принадлежащая Daimler марка Smart будет полностью переориентирована на электромобильность. С 2020 года машины Smart будут продаваться во всей Западной Европе только с электрическим двигателем. А в США, Канаде и Норвегии от бензиновых Smart отказались еще 2017 году.

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет? BMW удивит в 2020 году BMW уделяла внимание электромобильности больше других немецких автопроизводителей - так что уже имеет в активе две серийные модели машин с электрическими двигателями: i3 (на фото) и i8. Но с запасом хода в 200 км (i3) и у баварских автопроизводителей есть куда расти - поэтому с 2020 года BMW обещает вывести на рынок новые серийные модели электромобилей.

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет? Porsche нужно еще время Миллиарды евро инвестирует сейчас в разработки и другая дочерняя фирма Volkswagen - Porsche. Полностью электрическая модель этого бренда ожидается в 2020 году. Предварительное название модели - Taycan.

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет? Opel ждут перемены Поклонники выпускающейся в ФРГ марки Opel могли уже с 2012 года купить электромобиль Ampera. Но на самом деле он производился в США. Поэтому после приобретения компании Opel в 2017 году французским концерном PSA новый владелец объявил о планах по выпуску новых электромобилей: в 2020 году на рынок должна выйти новая Corsa с электрическим приводом, а к 2022 - еще четыре модели электромобилей.

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет? Стартапы в эру электромобильности Перспективы электромобильности увлекли не только гигантов немецкого автопрома, но и небольшие стартапы. Например, ахенская фирма e.GO Mobile AG, созданная всего лишь в 2015 году, уже к концу 2018 года собирается выпустить на рынок свою первую серийную модель e.GO Life (на фото).

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет? Почтальон приезжает на электромобиле А немецкая почта - Deutsche Post, так и не найдя в 2014 года ни одного автопроизводителя, готового поставить небольшие автофургоны для развоза почты, сама приобрела никому не известную тогда фирму StreetScooter. Фирма прекрасно справилась с заданием, и сейчас по дорогам Германии разъезжает уже более 6 тысяч выпущенных ею желтых электромобилей. Автор: Инза Вреде, Павел Лось

