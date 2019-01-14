 Альянс Volkswagen и Ford: сначала пикапы, затем электромобили? | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 16.01.2019

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Экономика

Альянс Volkswagen и Ford: сначала пикапы, затем электромобили?

Немецкий и американский автостроители начинают стратегическое партнерство в момент решительной перестройки своего бизнеса, который не может не отразиться и на их заводах в России.

Джеймс Хэкетт и Херберт Дис

Главы Ford и Volkswagen, Джеймс Хэкетт и Херберт Дис, 15 января 2019 года на автосалоне в Детройте

В мировом автопроме формируется новый трансконтинентальный альянс. Его создают крупнейший автоконцерн Европы, немецкий Volkswagen, и второй по размерам автостроитель Америки - Ford. Правда, переговоры о стратегическом союзе идут труднее, чем ожидалось.

Тем не менее руководители двух компаний, Херберт Дис (Herbert Diess) и Джеймс Хэкетт, объявили 15 января о начале сотрудничества в области разработки и производства коммерческих автомобилей, прежде всего - пикапов. Принципиальную договоренность о таком партнерстве Volkswagen и Ford достигли еще в июне 2018 года. Теперь официально обнародованы некоторые детали. Их, правда, немного, и они пока весьма расплывчатые. 

Партнерство начнется с разработки коммерческих автомобилей

На первом этапе два автогиганта будут совместно разрабатывать среднеразмерные пикапы - автомобили с закрытой кабиной и открытой грузовой площадкой - для Европы, Южной Америки и Африки. Они должны поступить в продажу в 2022 году и уже в 2023 году способствовать улучшению оперативных финансовых показателей обеих фирм.

Производство пикапов Ford F-150

Производство пикапов F-150 на заводе Ford в Детройте

Одновременно Ford займется разработкой для двух компаний более крупных коммерческих автомобилей, предназначенных для европейского рынка. Volkswagen, в свою очередь, создаст для себя и своего американского партнера общую платформу микрофургона (City Van) для развоза грузов в городских условиях. Его могли бы запустить в производство либо на заводе Ford в Турции, либо на заводах Volkswagen в той же Турции или в Польше.      

К тому же Volkswagen и Ford продолжат уже начавшееся изучение возможностей для взаимодействия в таких сферах, как электромобили, автономное вождение и сервисы в области мобильности. В будущем компании не исключают совместную разработку других типов автомобилей. При этом речь не идет ни о перекрестном владении акций (как, например, в случае Renault и Nissan), ни тем более о слиянии (по образцу Fiat и Chrysler).

Таким образом, создаваемый без особой спешки альянс скорее напоминает взаимодействие Volkswagen с его крупнейшим конкурентом на мировом рынке - японской корпорацией Toyota, точнее говоря - с ее дочерней компанией Hino Motors. Она выпускает грузовики и автобусы и в апреле 2018 года подписала рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве с соответствующим подразделением немецкого концерна - Volkswagen Truck & Bus. В том документе тоже упоминаются и электрическая тяга, и автономное вождение.

Немцам нужен американский специалист по пикапам

То, что Volkswagen и Ford начинают свое стратегическое партнерство с пикапов, вполне закономерно. Основанная Генри Фордом компания является большим и давним специалистом по выпуску этого исконно американского типа автомобиля, Ford F-150 - самая продаваемая в мире модель в данном сегменте. А вот Volkswagen Amarok большим коммерческим успехом пока никак не назовешь.

Херберт Дис и анимация ID Buzz

Херберт Дис показал в Детройте анимацию про электрический микроавтобус ID Buzz

Поэтому немецкий концерн и решил, что ему без опытного партнера тут не обойтись. Американская корпорация, в свою очередь, заинтересована в партнере, способным внести весомый материальный и технологический вклад в дорогостоящую разработку новых моделей для этого сегмента, переживающего подлинный бум на огромном американском рынке.

В последние годы примерно каждый шестой продаваемый в США автомобиль был пикапом. Когда-то их покупали главным образом фермеры и ремесленники, сегодня они все чаще воспринимаются не столько как коммерческие автомобили, сколько как символ американского образа жизни, они стали куда более комфортабельными и весьма популярны среди горожан в качестве семейного автомобиля.      

Fiat Chrysler еще около трех лет назад свернул в США производство лимузинов и компактных автомобилей и сосредоточился там на выпуске внедорожников (SUV) и пикапов. Примерно в том же направлении решил двинуться и Ford.

При этом американская корпорация, похоже, не намерена прокладывать Volkswagen путь на свой родной рынок, но рассчитывает, что совместно с немецким концерном сможет эффективнее бороться за покупателей на других континентах. Судя по всему, оба автостроителя убеждены, что американская мода на современные пикапы в обозримом будущем охватит многие другие страны.   

Американцам нужен инвестор в автономное вождение и электромобили

В то же время руководство Ford теперь уже прекрасно понимает, что новыми магистральными направлениями развития мировой автомобильной промышленности являются электромобили и автономное вождение. В этой сфере американская корпорация располагает отдельными наработками, прежде всего – контрольным пакетом в производителе софта для автономного вождения Argo AI  (и даже небольшим проектом по производству грузовых электромобилей в Германии), однако в целом сильно отстала от целого ряда американских и азиатских конкурентов.

Контекст

Три предприятия концерна - в Эмдене, Цвикау и Ганновере - будут переоборудованы и оснащены под выпуск электромобилей. Планируется строительство предприятия на территории восточной Европы. (16.11.2018)

По числу заявок на патенты, связанные с самоуправляемыми автомобилями, Европа обгоняет Америку и оставляет далеко позади Азию, подсчитало Европейское патентное ведомство EPO. (13.11.2018)

На долю России приходится всего 0,08% мирового рынка электромобилей. В чем причина отставания и что нужно для улучшения ситуации, обсуждали участники автофорума в Москве. (29.08.2018)

Завод американской корпорации в Кельне стал третьей производственной площадкой компании Streetscooter. Она переводит автопарк концерна Deutsche Post DHL на электрическую тягу. (09.10.2018)

Поэтому корпорации Ford в этой сфере жизненно необходим сильный партнер. Правда, Volkswagen, увлекшись дизельными технологиями, в свое время тоже проспал начало кардинального разворота в глобальном автопроме, но теперь благодаря гигантским инвестициям быстро наверстывает упущенное, так что в случае углубления формируемого альянса у немцев будет чем поделиться с американцами. 

А в какой мере альянс Volkswagen и Ford может сказаться на заводах обеих компаний в России? Ведь сближение с немецким концерном будет происходить в условиях крупномасштабной реорганизации европейского бизнеса американской корпорации. Ее руководство, в частности, не исключило, что уже во втором квартале может рассмотреть вопрос о продаже свой доли в российском совместном предприятии Ford Sollers, у которого на территории РФ четыре завода.

Пока еще рано делать какие-то прогнозы, но бросается в глаза следующее: Ford все больше увлекается пикапами и коммерческими автомобилями и теряет интерес к своим европейским моделям легковых автомобилей компактного класса и малолитражек. Одновременно Volkswagen все активнее делает ставку на электромобили. Ни пикапы, ни электромобили на российском рынке пока особых перспектив не имеют.     

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    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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