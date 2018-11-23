 Альтернативную ″нобелевку″ вручили семи правозащитникам и экоактивистам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.11.2018

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Мир

Альтернативную "нобелевку" вручили семи правозащитникам и экоактивистам

Лишь четверо лауреатов премии "За правильный образ жизни" смогли получить награду лично, трое правозащитников из Саудовской Аравии находятся в тюрьме.

Лауреаты премии За правильный образ жизни

Лауреаты премии "За правильный образ жизни"

В Стокгольме вручили премию "За правильный образ жизни" шведского фонда Right Livehood Award Foundation, которую также называют "альтернативной нобелевкой". Об этом сообщило агентство dpa в пятницу, 23 ноября. Награду получили семь человек, при этом лишь четверо из них смогли присутствовать на церемонии лично.

Контекст

Нобелевской премии по литературе в этом году нет и не будет. Но это - не повод унывать! Ведь не только в Стокгольме награждают писателей и поэтов. (06.10.2018)

Трое лауреатов - саудовские правозащитники Абдалла аль-Хамид, Мухаммед Фахад аль-Кахтани и Валид Абу аль-Хаир - находятся в тюрьме в Саудовской Аравии по обвинению в нанесении вреда авторитету государства. Организаторы премии отметили, что они внесли "смелый вклад в реформирование тоталитарной политической системы в Саудовской Аравии".

Также премии удостоились генеральный прокурор Гватемалы Тельма Альдана и глава Международной комиссии против безнаказанности Иван Веласкес "за борьбу с злоупотреблением властью и коррупцией". Фермер Якуба Савадого из Буркина-Фасо и австралийский агроном Тони Ринодо получили награду за экологические проекты в области борьбы с опустыниванием земель.

Смотрите также:

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    Создатель удобрений и химического оружия

    Одним из самых спорных обладателей Нобелевской премии стал Фриц Габер (Fritz Haber). Премия по химии была присуждена ему в 1918 году за изобретение метода синтеза аммиака - открытие, имеющее решающее значение для производства удобрений. Однако он также известен и как "отец химического оружия" из-за работ в области применения отравляющего газа хлора, использовавшегося в ходе Первой мировой войны.

  • Отто Ган

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    Смертельное открытие

    Другой немецкий ученый, Отто Ган (Otto Han) - на фото в центре - был удостоен "нобелевки" в 1945 году за открытие расщепления атомного ядра. Несмотря на то, что он никогда не работал над военным применением этого открытия, оно напрямую привело к разработке ядерного оружия. Ган получил премию спустя несколько месяцев после того, как были сброшены ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

  • Распыление ДДТ в Конго

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    Прорыв, оказавшийся под запретом

    Швейцарский химик Пауль Мюллер получил премию по медицине в 1948 году за открытие того, что ДДТ может эффективно убивать насекомых, распространяющих такие болезни, как малярия. Использование пестицида спасло в свое время миллионы жизней. Однако позже экологи стали утверждать, что ДДТ представляет угрозу для здоровья человека и вредит природе. Сегодня его использование запрещено по всему миру.

  • Карл фон Осецкий

    От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Неудобная награда

    Из-за своей явной и косвенной политической окраски премия мира, пожалуй, самая противоречивая из всех нобелевских наград. В 1935 году немецкий пацифист Карл фон Осецкий (Carl von Ossietzky) получил ее за разоблачение секретного перевооружения Германии. Сам Осецкий находился в тюрьме по обвинению в измене, и возмущенный Гитлер обвинил комитет во вмешательстве во внутренние дела Германии.

  • Генри Киссинджер и Ле Дык Тхо

    От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Премия (возможного) мира

    Решение норвежского комитета присудить премию мира Госсекретарю США Генри Киссинджеру и лидеру Северного Вьетнама Ле Дык Тхо в 1973 году столкнулось с жесткой критикой. Нобелевская премия должна была стать символом признания заслуг в достижении прекращения огня в ходе вьетнамской войны, однако Ле Дык Тхо отказался от ее получения. Война во Вьетнаме продолжалась еще два года.

  • Милтон Фридман

    От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Либертарианец и диктатор

    Защитник свободного рынка Милтон Фридман - один из самых спорных получателей Нобелевской премии мира по экономике. Решение комитета в 1976 году вызвало международные протесты из-за связей Фридмана с чилийским диктатором Аугусто Пиночетом. Годом ранее Фридман действительно посетил Чили, и критики утверждают, что его идеи вдохновили режим, где применялись пытки и были убиты тысячи людей.

  • Ясир Арафат

    От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Напрасные надежды

    Премия мира, которую в 1994 году разделили палестинский лидер Ясир Арафат, премьер-министр Израиля Ицхак Рабин и израильский министр иностранных дел Шимон Перес, должна была послужить дополнительным стимулом для мирного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Вместо этого дальнейшие переговоры провалились, а Рабин был убит израильским националистом год спустя.

  • Ригоберта Менчу

    От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Жуткие мемуары

    Правозащитница Ригоберта Менчу, отстаивающая интересы народа майя, получила премию мира в 1992 году "за борьбу за социальную справедливость". Впоследствии это решение вызвало много споров, так как в ее мемуарах были якобы обнаружены фальсификации. Описанные ею зверства о геноциде коренных народов Гватемалы сделали ее знаменитой. Однако многие убеждены, что она в любом случае заслуживала награды.

  • Барак Обама получает Нобелевскую премию мира

    От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Преждевременная награда

    Когда премию мира в 2009 году присудили Бараку Обаме, удивлены были многие, включая и его самого. Находящийся к тому моменту менее года на посту президента, он получил премию за "огромные усилия по укреплению международной дипломатии". Критики и некоторые сторонники Обамы посчитали, что награда была преждевременной, и он получил ее еще до того, как у него появился шанс сделать реальные шаги.

  • Ральф Стейнман

    От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    Посмертная награда

    В 2011 году Нобелевский комитет назвал лауреатами премии по медицине Жюля Хоффмана, Брюса Бётлера и Ральфа Стейнмана за их открытия в области изучения иммунной системы. Проблема была в том, что за несколько дней до этого Стейнман умер от рака. Согласно правилам, премия не вручается посмертно. Но комитет все же присудил ее Стейнману, обосновав тем, что о его смерти тогда было еще не известно.

  • Махатма Ганди

    От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

    "Величайшее упущение"

    Нобелевская премия вызывает споры не только из-за того, кому она была присуждена, но и потому, что кто-то ее так и не получил. В 2006 году член Нобелевского комитета Гейр Лундестад заявил, что "несомненно, величайшим упущением за всю нашу 106-летнюю историю стало то, что Махатма Ганди так никогда и не получил Нобелевскую премию мира".

    Автор: Натали Мюллер, Максим Филимонов


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Азербайджанская журналистка - лауреат альтернативной Нобелевской премии (26.09.2017)

Контекст

От Фридмана до Обамы: Самые неоднозначные нобелевские лауреаты

Выбор лауреатов Нобелевской премии с момента ее основания в 1901 году вызывает бурную дискуссию в обществе. DW рассказывает о самых неоднозначных моментах в истории "нобелевки". (06.10.2015)  

Ссылки в интернете

Лауреатами альтернативной "нобелевки" стали саудовские правозащитники

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Азербайджанская журналистка - лауреат альтернативной Нобелевской премии (26.09.2017)  

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Освобожденная в мае сотрудница радио "Свобода" Хадиджа Исмаилова награждена за мужественное разоблачение коррупции на высшем государственном уровне.

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