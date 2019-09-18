Альпийский горн - символ Швейцарии (видео)

Альпийский горн – деревянный духовой инструмент. Музыканты и фанаты альпийского горна каждый год собираются на фестиваль в его честь. Репортаж DW.
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