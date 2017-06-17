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Альберт Шпеер

Альберт Шпеер был одним из самых влиятельных политиков в нацистской Германии.

Придворный архитектор Гитлера в конце жизни пытался создать себе репутацию "доброго нациста".

Bildergalerie Ein großes Stadtmodell zeigt am 17.09.2014 im Museum des Vereins Berliner Unterwelten am S-Bahnhof Gesundbrunnen in Berlin die einstigen Neugestaltungspläne Hitlers für die Reichshauptstadt Berlin. Die Ausstellung Mythos Germania - Visionen und Verbrechen läuft seit 18. September. Foto: Oliver Mehlis/dpa (C): picture-alliance/dpa/O. Mehlis

Germania - несостоявшаяся столица "третьего рейха" 17.06.2017

Гитлер вынашивал не только планы переустройства мира, но и хотел перестроить Берлин, чтобы превратить его в символ могущества "третьего рейха". Это, к счастью, тоже не удалось.
22.05.2015 **** Two recovered bronze sculptures made for Adolf Hitler's imposing Reich Chancellery that have been missing for years are stored in a police compound in the western German town of Bad Bergzabern May 22, 2015. Police said in a statement they raided 10 addresses in five states across Germany on Wednesday and were investigating eight suspects aged between 64 and 79 for holding the art works or selling them on. Josef Thorak and Arno Breker custom-made the art works for Hitler's Chancellery, which was designed by his architect Albert Speer and from which he planned to rule a Greater German Reich. After World War Two, the works were moved to a military barracks north of Berlin before disappearing in 1989. REUTERS/Staff

Последний конь Гитлера 18.08.2015

Пока в Германии спорили о том, что делать с обнаруженными полицией скульптурами коней, стоявших перед рейхсканцелярией Гитлера, нашелся и третий рысак, изготовленный для фюрера.
«Volksjäger» aus Holz kommt ins Museum Berlin - Eines von weltweit sieben verbleibenden Exemplaren des sogenannten «Volksjägers», einer Heinkel HE 162, kommt ins Berliner Technikmuseum. Am Dienstag (27.09.2011) präsentierte Kurator Prof. Holger Steinle den historisch wertvollen Neuzugang in der Luftfahrt-Ausstellung, wo er als wichtiges Original in der kritischen Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg dienen soll. Die HE 162 sollte als angebliche «Wunderwaffe» in den letzten Kriegsmonaten als Abfangjäger gegen Bomber der Alliierten zum Einsatz kommen (dpa) Alle Bilder habe ich in Museum gemacht. Also (C) DW

''Чудо-оружие'' Гитлера 12.10.2011

В Немецком техническом музее в Берлине появился новый экспонат - ''чудо-оружие'' Гитлера, реактивный истребитель, разработанный в самом конце войны. Во всем мире сохранилось семь экземпляров этой машины.
Albert Speer, German World War II minister of armament, was heard as witness in a concentration camp lawsuit in Essen, Germany, on October 30, 1968. (AP Photo/Ducklau)

Придворный архитектор Гитлера: Альберт Шпеер 17.08.2010

Альберт Шпеер был одним из самых влиятельных политиков в нацистской Германии. Какое-то время он даже был доверенным лицом Гитлера. После выхода из заключения он старался создать себе репутацию "доброго нациста".
Der Schwerbelastungskörper (auch Großbelastungskörper) ist ein 1941 bis 1942 errichteter großer Zylinder aus unbewehrtem Beton und Stahlbeton, mit dem die Belastung des Untergrundes durch einen von den Nationalsozialisten geplanten, gigantischen Triumphbogen simuliert werden sollte. Das denkmalgeschützte Bauwerk steht im Nordwesten von Berlin-Tempelhof an der General-Pape-Straße Zeit: oktober 2009 Ort: Berlin-Tempelhof Bild: Andrej Gorokhov

Бетонная чушка "третьего рейха" 04.12.2009

Среди безумных планов Гитлера была идея превратить Берлин в столицу мира под названием "Германия". Сотни зданий предполагалось снести, а на их месте построить гигантские сооружения, в том числе - Триумфальную арку.
Drittes Reich - Reichsparteitag 1938 Aufmarsch der Sportjugend auf dem Märzfeld während des Reichsparteitags der NSDAP 1938 in Nürnberg

От безымянных руин - к Документальному центру 16.07.2006

Нынешний Нюрнберг считается "городом мира и прав человека". Однако во время Второй мировой войны здесь строили гигантский комплекс для партийных съездов НСДАП.