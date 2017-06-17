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Альберт Шпеер был одним из самых влиятельных политиков в нацистской Германии.
Придворный архитектор Гитлера в конце жизни пытался создать себе репутацию "доброго нациста".
Гитлер вынашивал не только планы переустройства мира, но и хотел перестроить Берлин, чтобы превратить его в символ могущества "третьего рейха". Это, к счастью, тоже не удалось.
Пока в Германии спорили о том, что делать с обнаруженными полицией скульптурами коней, стоявших перед рейхсканцелярией Гитлера, нашелся и третий рысак, изготовленный для фюрера.
В Немецком техническом музее в Берлине появился новый экспонат - ''чудо-оружие'' Гитлера, реактивный истребитель, разработанный в самом конце войны. Во всем мире сохранилось семь экземпляров этой машины.
Альберт Шпеер был одним из самых влиятельных политиков в нацистской Германии. Какое-то время он даже был доверенным лицом Гитлера. После выхода из заключения он старался создать себе репутацию "доброго нациста".
Среди безумных планов Гитлера была идея превратить Берлин в столицу мира под названием "Германия". Сотни зданий предполагалось снести, а на их месте построить гигантские сооружения, в том числе - Триумфальную арку.
Нынешний Нюрнберг считается "городом мира и прав человека". Однако во время Второй мировой войны здесь строили гигантский комплекс для партийных съездов НСДАП.
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