Алена Апина: Мне нравится, когда женщины рулят

Накануне 8 марта российская поп-исполнительница Алена Апина поделилась в "Немцова. Интервью" своими взглядами о современной музыкальной культуре, о своих коллегах и о политиках, рассказала о том, как танцевал Медведев на встрече с однокурсниками, когда она пела песню American Boy, и о том, в каких снах снится ей Путин.

Жанна Немцова: У вашей песни "Американ бой" неожиданно появился новый смысл и вторая жизнь - "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального купил права на использование вашей песни для своего расследования "Он вам не Димон".

Алена Апина: Без понятия. Это тогда, когда он прекрасно танцевал?

- Концерт состоялся в 2010 году, правильно? Расскажите о нем.

- Это была встречи выпускников Дмитрия Анатольевича, как я понимаю. И там были ребята из "Камеди клаб". Из артистов была я и Алексей Глызин.

- Это было личное желание Дмитрия Анатольевича?

- Я не знаю. Есть, наверное, какие-то службы, которые занимаются досугом или еще чем-то. Комплект артистов и я была в этом пакете. Можно по-разному относиться к тому, что мы видели тогда на Youtube, как он (Дмитрий Медведев. - Ред.) очень трогательно, скажем так, нескладно танцевал.

У меня сложилось ощущение, что это пошло ему только на пользу, потому что он живой человек. Можно представить, что было с Дмитрием Анатольевичем, который там сидел. Эти женщины прекрасные, которые сидят с искусственными лицами. Вроде бы здорово, что они все встретились, а с другой стороны, вроде бы какая-то искусственность. И постоянно кто-то стремится получить доступ к телу, видимо, там какие-то просьбы были. Было не совсем радостно. И вот чисто человеческое как раз открылось тогда, когда он вышел и стал танцевать.

- Вам нравится Владимир Путин?

- С какой точки зрения?

- Как президент. Я не говорю как мужчина.

- А вот почему бы не поговорить, как мужчина? Это самый яркий эротический сон для женщин нашей страны.

- А для вас лично?

- И у меня тоже несколько раз бывало, когда он мне снился в каких-то очень смелых образах. Я думала, что это я одна такая, в каком-то интервью рассказала об этом и пошли комментарии.

- Как вы думаете, причина его притягательности - его должность?

- Для женщины, конечно, важно, что он самый главный мужчина страны.

- Алена, вас обижает тот факт, что вы в 1990-е годы были суперзвездой, а сейчас нет такой востребованности? Вы это тяжело переживаете?

- Женщины переживают гораздо ярче, гораздо сильнее. И, конечно, должно было пройти время и время немалое, чтобы ты сейчас на все это смотрел как царь горы и, грубо говоря, хихикал. Это должна быть большая внутренняя работа. И ты сейчас понимаешь, какая это все ерунда. Потому что нет тебя там, значит, появился интернет, и ты есть там.

- А какую музыку вы слушаете?

- Я слушаю все подряд.

- А что из российской эстрады?

- Из российской - ничего.

- Монеточку не слушаете?

- Я знаю, что это такое. Она мне нравится. Этого достаточно.

- А Гречка?

- Гречка меньше нравится, Монеточка больше нравится. Нравятся ребята, которые сейчас читают и пропагандируют рэп-культуру. Мне очень нравится группа "Хлеб", мне нравится ЛСП. Не скажу, что Баста мне нравится. Но он уже стал не рэп, а поп-певец, грубо говоря.

- Государство серьезное внимание обращает именно на эту субкультуру, на этот стиль. Пытается регулировать, запрещать, разрешать. Что вы думаете об этом?

- Они не знают, что это такое. Не знают, с чем столкнулись. Не знают, что с ним делать. Между нами и нашими детьми - пропасть. Они не понимают, что это такое. У них вся музыка другая, новая культура, новое самовыражение, новое самоощущение. Это все благодаря интернету, потому что у них мышление совсем другое. Для них же куплетные формы - это вообще шансон. Вот они включили какой-то девайс, и там куча всяких программ. Для этого не надо знать ноты, надо просто иметь внутри юношеские дрожжи молодецкие.

- Ваш коллега Дима Билан предложил музыкальный надзор. Вы считаете, что это нужно?

- Я не говорю, что нужен надзор. Я просто думаю, что вместо того, чтобы сажать этих ребят, надо им объяснить, что у них получается с точки зрения музыки. Сажают за тексты, а надо "сажать" за музыку.

- Так регулирование рынка музыкального или дерегуляция?

- Регулирование голов, просвещение - больше никак.

- Лайма Вайкуле сказала, что не будет выступать в Крыму из-за санкций Евросоюза. Это вызвало бурную дискуссию и шквал критики. Почему?

- Лайма - очень европейский человек. С точки зрения Крыма и других каких-то вещей - это ее личная европейская, другая, отличная от российской, точка зрения. Мы видим эту картину с другой стороны.

- Что вы имеете в виду?

- Наш Крым, не наш Крым - у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш. Я не могу сейчас говорить, потому что многого не знаю. Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему. Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия.

Я помню, я попала в "Миротворец" (украинский сайт, инициированный советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, на котором публикуются данные пророссийски настроенных публичных деятелей, граждан, воюющих на территории Донбасса против украинских войск, публичных сторонников аннексии Крыма. - Ред.) Я знаю, что теперь туда невъездная, потому что я пела в Архангельске, где за мной на сцене было написано "Крымнаш". Я же не смотрю, что на заднике написано.

- Вы говорили, что вашими кумирами в сфере политики являются Ангела Меркель и Кондолиза Райс.

- Да, когда тетки - это здорово. Мне вообще нравится, когда женщина рулит.

- Вы феминистка?

- Я не феминистка, я здравомыслящая. То, что женщина у руля, в этом нет ничего плохого. В Германии же относятся к Ангеле Меркель как к полководцу. Я не знаю, какую политику она там проводит. Но мне нравится сам ее образ, как она выглядит, как она переносит какие-то трудности, и как она себя держит в этих обстоятельствах. Мне очень нравится. Это позиция женщины в современном мире мужчин. А у нас не за что зацепиться.

- А в российской политике и общественной деятельности у вас есть какой-то человек, который вам импонирует?

- Я очень далека от политики. Моя гражданская акция - это то, что я пошла в школу и стала там преподавать. В самой простой школе стала преподавать музыку и искусство. Мои дети, которых я вела шесть лет, в этом году заканчивают одиннадцатый класс, заканчивая инсталляциями Дюшана и Черным квадратом, а начиная со скучной музыки Баха. Я им говорила о том, что искусство - это единственный путь стать бессмертным. Музыке Баха 400 лет. А до сих пор она звучит.

- Группа "Комбинация" станет бессмертной?

- Я не знаю, как насчет четырехсот лет, но песни, которые мы пели, знают от мала до велика. На этих песнях выросло поколение нашей страны. И не самое плохое поколение. Значит, мы можем задирать нос.

Полная видеоверсия интервью:

Смотрите также:

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и пиво В 2016 году в Германии отпраздновали 500-летие баварского закона о чистоте пива - райнхайтсгебот 1516 года, действие которого позже распространилось на территорию всей Германии. Эта фотография была сделана во время торжественной церемонии в городе Ингольштадт.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и искусство Такой видит канцлера Германии американская художница Элизабет Пейтон, известная своими стилизованными портретами знаменитостей. Портрет был написан в 2017 году.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и дебаты Эта фотография была сделана во время единственного ТВ-поединка Ангелы Меркель и Мартина Шульца в начале сентября 2017 года в ходе предвыборной кампании в бундестаг.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и эльфы Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель не страшны акулы В новом институте IMWS Общества имени Фраунгофера в городе Галле проводят исследования в области биосистемной инженерии и материаловедения. Присутствовавшие на месте репортеры не смогли удержаться от соблазна сфотографировать канцлера, когда она проходила мимо изображенной на стене акулы.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель на карнавале Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. На этой фотографии, сделанной в феврале 2016 года в Дюссельдорфе, Ангелу Меркель накрывает "волна беженцев".

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и насекомые А такой представили Ангелу Меркель на карнавале в Кельне в феврале 2017 года. Канцлер изображена божьей коровкой, а ее соперник, лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) - пчелой.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и подводный диверсант В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

Нестандартные будни Ангелы Меркель "I'll be back" Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и дети Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и лотерея Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и лабрадор Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Сладкая Меркель Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и юные пожарные Канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и Буш-художник Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш-младший, 43-й президент США. Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова

