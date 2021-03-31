Алексей Навальный объявил голодовку

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии в Покрове, объявил голодовку. Сообщением об этом было опубликовано в среду, 31 марта, в аккаунте политика в социальной сети Facebook.

Как указывается в посте, Навальный пошел на этот шаг из-за того, что ему отказывают в медицинской помощи. У заключенных "нет других методов борьбы", отмечает он.

В заявлении на имя начальника колонии Александра Муханова Навальный указал, что "несмотря на острые прогрессирующие боли сначала в спине, потом правой ноге, а теперь и с онемением части левой ноги", он медицинской помощи так и не получил. "Лекарства мне не передают. Врача ко мне не пускают", - пишет политик. Кроме того, Навальный указывает на психологическое давление на него, которое оказывается на него по указанию руководства колонии заключенными-активистами. "Честно говоря, после трехнедельной пытки лишением сна я ожидал чего-то более оригинального, чем насыпать песок вокруг моей кровати, пока я хожу в медсанчасть", - указал Навальный.

Оппозиционер потребовал, чтобы к нему допустили врача, поскольку такое право есть у каждого осужденного.

Ухудшение здоровья Навального

2 февраля 2021 года суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Навальный отбывает срок в исправительной колонии ИК-2 во Владимирской области.

25 марта соратник Алексея Навального Леонид Волков объявил в своем Telegram-канале, что состояние политика является "крайне неблагополучным". По данным адвокатов оппозиционера Ольги Михайловой и Вадима Кобзева, к нему не пускают врача, а рекомендованные лекарства передавать не разрешают. Кроме того, политика подвергают пытке лишением сна: будят по восемь раз за ночь для "профилактического учета", отметил Кобзев.

После этого Евросоюз, США, Великобритания и Балтийские страны обнародовали обращения к российским властям с призывом обеспечить Навального надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами.

Кроме того, Запад повторил призыв немедленно и безоговорочно освободить политика из тюрьмы и провести полное расследование отравления его в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок".

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