 Алексей Навальный госпитализирован | Новости из Германии о России | DW | 28.07.2019

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Россия

Алексей Навальный госпитализирован

У оппозиционного политика диагностирован сильный отек лица. Пресс-секретарь ФБК заявила, что ранее у Навального аллергия не наблюдалась.

Задержание Алексея Навального

Задержание Алексея Навального

Контекст

Обыск проводится в рамках возбужденного СК РФ уголовного дела по поводу акции протеста у Мосгоризбиркома 14 июля. Расследование, по некоторым данным, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ. (26.07.2019)

Мастер-класс по созданию сильной политической коалиции проводят в Москве власти России. Но речь не о "Единой России", а о критиках Кремля и столичной мэрии, считает Иван Преображенский. (24.07.2019)

Оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий 30-суточный административный арест, в воскресенье, 28 июля, был госпитализирован с диагнозом "острая аллергическая реакция". Как сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем твиттере, у Навального наблюдался "сильный отек лица и покраснение кожных покровов", при этом источник аллергической реакции "не определен". Ярмыш также уточнила, что ранее у Навального не наблюдалась аллергическая реакция.

Сотрудники спецприемника, где находится Навальный, вызвали скорую помощь, которая доставила политика в одну из московских больниц. Навальный находится в палате под охраной сотрудников полиции.

Симоновский суд Москвы 24 июля приговорил Навального на основании протокола, составленного по факту повторного нарушения правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля.

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Смотрите также:

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  • Russland | Proteste in Moskau (Reuters/M. Shemetov)

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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  • Протест 27 июля в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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    Правоохранители настроены решительно. Они оттесняют протестующих и действуют жестко. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

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    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до заявленного организаторами начала акции полиция задержала незарегистрированных кандидатов Дмитрия Гудкова и Ивана Жданова. Гудков сообщил, что его доставили в Коптевский суд и обвинят в нарушении порядка проведения митинга. На акции в числе прочих задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

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  • Акция протеста в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Массовые задержания

    К 14.55 мск, то есть спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более пятисот задержанных

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который несмотря на это продолжает вести трансляцию с митинга на Тверской.

  • Задержания в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Правозащитники сообщают о применении силы правоохранителями. По данным "ОВД-инфо", полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.


Смотреть видео 02:58

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски (25.07.2019)

Контекст

Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Задержания начались еще до ее начала. Полиция задержала более 1000 человек. (27.07.2019)  

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У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски (25.07.2019)  

Любовь Соболь: Я не деньги, чтобы всем нравиться  

Почему задержан Навальный, извинится ли Тбилиси за мат и что сказал Мюллер. DW Новости (24.07.2019)  

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Митинг за свободные выборы в Мосгордуму: более тысячи задержанных  

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