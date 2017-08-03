 ″Александр фон Гумбольдт″ - тот самый парусник из пивной рекламы (фото) | Кадр дня | DW | 05.05.2019

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Кадр за кадром

"Александр фон Гумбольдт" - тот самый парусник из пивной рекламы (фото)

Этот корабль был построен в 1906 году в качестве плавучего маяка, но позже был переделан для учебных рейсов.

Барк Александр фор Гумбольдт в Бремене, 2019 год

Бремен • Этот парусник, много раз менявший свои имена, уже несколько лет стоит на вечном приколе в немецком городе Бремене - на набережной реки Везер. В честь немецкого географа и путешественника Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt) корабль был назван в 1988 году. Многим он до сих пор хорошо знаком благодаря рекламным роликам бременского пива Beck's, в которых судно под зелеными парусами снималось и уплывало в далекие дали под песню "Sail Away" Джо Кокера. Сейчас на борту работают отель и ресторан.

Барк Александр фон Гумбольдт в 2010 году

Барк "Александр фон Гумбольдт" в 2010 году

Этот стальной барк был спущен на воду в 1906 году. Проектировался и строился в качестве сигнального судна. Маяк находился на месте средней мачты. В этих целях использовался на разных позициях в Северном и Балтийском морях до 1986 года.

После вывода из эксплуатации в качестве плавучего маяка этот корабль перестроили для осуществления учебных походов. В этих целях он использовался до 2011 года и прошел расстояние, равное четырнадцати экваторам - в частности, по маршруту американской экспедиции Александра фон Гумбольдта 1799-1804 годов. Затем несколько лет использовался для туристических парусных круизов на Багамах. На окончательную стоянку в Бремене был поставлен в 2016 году. В свою очередь, моря и океаны сейчас под этим именем бороздит новый барк - "Александр фон Гумбольдт II".

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  • Рыночная площадь, ратуша и собор

    Достопримечательности Бремена

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    Достопримечательности Бремена

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    В историческом центре Бремена много уютных уголков, но одним из самых романтических считается квартал Шноор (Schnoor), в котором еще чувствуется атмосфера средневекового купеческого города. Когда-то здесь жили моряки и шкиперы торговых судов, а также находились мастерские и лавки, торговавшие корабельными снастями. Самые старые дома, сохранившиеся в этом квартале, были построены в начале XV века.

  • Улица Бёттхерштрассе

    Достопримечательности Бремена

    Улица Бёттхерштрассе

    В отличие от квартала Шноор, следующая улица на нашем пути получила свой нынешний облик в 1920-х годах. Длиной всего в сто метров, Бёттхерштрассе (Böttcherstraße) считается неформальной главной улицей Бремена и одним из его культурных центров. Дома в стиле кирпичного экспрессионизма были построены здесь по заказу кофейного барона Людвига Розелиуса - изобретателя кофе без кофеина.

  • Вид на Бремен и Везер с воздуха

    Достопримечательности Бремена

    Везер

    Все важнейшие города Ганзейского союза располагались около воды - на реках или морском побережье. Бремен находится на Везере (Weser) примерно в 70 километрах от места впадения этой реки в Северное море. Там расположен его город-спутник - портовый Бремерхафен (Bremerhaven), входящий в федеральную землю Вольный ганзейский город Бремен (Freie Hansestadt Bremen).

  • Бремерхафен в вечернее время

    Достопримечательности Бремена

    Бремерхафен

    Центральная часть Бремерхафена и старые портовые кварталы богаты достопримечательностями и впечатляют сочетанием исторических зданий и новой архитектуры. Современный грузовой терминал является самым большим контейнерным портом в Европе, а из пассажирского центра отправляются круизные лайнеры. Когда-то отсюда уходили корабли, увозившие в Америку или Австралию европейских эмигрантов.

  • Фотография из экспозиции музея

    Достопримечательности Бремена

    Дом-музей эмиграции

    В 2005 году в Бремерхафене открыли Немецкий дом-музей эмиграции (Deutsches Auswandererhaus). В 1852-1890 годах только через Новый порт, в районе которого он расположен, на поиски лучшей жизни за океан отправилось около 1,2 миллиона человек, а из всех здешних портов в общей сложности - 7,2 миллиона. Помимо постоянной выставки в музее регулярно организуют временные экспозиции.

  • Дом климата в Бремерхафене

    Достопримечательности Бремена

    "Дом климата"

    Это футуристическое здание появилось в портовом квартале Бремерхафена в 2009 году. Посетители "Дома климата" (Klimahaus) могут, не путешествуя через многочисленные часовые зоны, посетить разные зоны климатические, а также узнать много интересного, например, о последних результатах научных исследований. Ежегодно музей посещает около 600 тысяч человек.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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