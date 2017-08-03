"Александр фон Гумбольдт" - тот самый парусник из пивной рекламы (фото)

Бремен • Этот парусник, много раз менявший свои имена, уже несколько лет стоит на вечном приколе в немецком городе Бремене - на набережной реки Везер. В честь немецкого географа и путешественника Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt) корабль был назван в 1988 году. Многим он до сих пор хорошо знаком благодаря рекламным роликам бременского пива Beck's, в которых судно под зелеными парусами снималось и уплывало в далекие дали под песню "Sail Away" Джо Кокера. Сейчас на борту работают отель и ресторан.

Барк "Александр фон Гумбольдт" в 2010 году

Этот стальной барк был спущен на воду в 1906 году. Проектировался и строился в качестве сигнального судна. Маяк находился на месте средней мачты. В этих целях использовался на разных позициях в Северном и Балтийском морях до 1986 года.

После вывода из эксплуатации в качестве плавучего маяка этот корабль перестроили для осуществления учебных походов. В этих целях он использовался до 2011 года и прошел расстояние, равное четырнадцати экваторам - в частности, по маршруту американской экспедиции Александра фон Гумбольдта 1799-1804 годов. Затем несколько лет использовался для туристических парусных круизов на Багамах. На окончательную стоянку в Бремене был поставлен в 2016 году. В свою очередь, моря и океаны сейчас под этим именем бороздит новый барк - "Александр фон Гумбольдт II".

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10 причин посетить Бремен и Бремерхафен

Достопримечательности Бремена Бременские музыканты Бремен - один из немецких городов со статусом федеральной земли. Он всегда занимал особое место в Германии. Причин, чтобы посетить его, найдется много. Приведем дюжину наиболее очевидных из них. Первая приходит на ум сразу и в особом представлении не нуждается - Бременские музыканты, которым в городе установили памятник. Ноги осла отполированы от прикосновений тех, кто уже загадал здесь желание…

Достопримечательности Бремена Бременская ратуша Бременские музыканты несут почетный караул около ратуши (Bremer Rathaus). Она входит в число важнейших готических памятников Европы. Здание, в котором заседает городской сенат и работает бургомистр, возвели около шести столетий назад. Ратуша является главным украшением Рыночной площади (Marktplatz) - одной из самых красивых немецких площадей.

Достопримечательности Бремена Бременский Роланд В 1404 году здесь установили пятиметрового рыцаря Роланда (Bremer Roland) - символ свободы и независимости ганзейского города. Общая высота монумента превышает десять метров. Бременский Роланд был самой высокой отдельно стоящей статуей немецкого Средневековья. В 2004 году готическую ратушу и каменного рыцаря внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достопримечательности Бремена Бременский собор Буквально в двух шагах от ратуши находится Бременский кафедральный собор Святого Петра (St. Petri Dom). Храм начали возводить в XI веке, используя песчаник и кирпич. Изначально он строился в романском стиле, но за свою многовековую историю неоднократно расширялся и подвергался изменениям. Южная башня открыта для посещения. Смотровая площадка находится на почти 60-метровой высоте.

Достопримечательности Бремена Квартал Шноор В историческом центре Бремена много уютных уголков, но одним из самых романтических считается квартал Шноор (Schnoor), в котором еще чувствуется атмосфера средневекового купеческого города. Когда-то здесь жили моряки и шкиперы торговых судов, а также находились мастерские и лавки, торговавшие корабельными снастями. Самые старые дома, сохранившиеся в этом квартале, были построены в начале XV века.

Достопримечательности Бремена Улица Бёттхерштрассе В отличие от квартала Шноор, следующая улица на нашем пути получила свой нынешний облик в 1920-х годах. Длиной всего в сто метров, Бёттхерштрассе (Böttcherstraße) считается неформальной главной улицей Бремена и одним из его культурных центров. Дома в стиле кирпичного экспрессионизма были построены здесь по заказу кофейного барона Людвига Розелиуса - изобретателя кофе без кофеина.

Достопримечательности Бремена Везер Все важнейшие города Ганзейского союза располагались около воды - на реках или морском побережье. Бремен находится на Везере (Weser) примерно в 70 километрах от места впадения этой реки в Северное море. Там расположен его город-спутник - портовый Бремерхафен (Bremerhaven), входящий в федеральную землю Вольный ганзейский город Бремен (Freie Hansestadt Bremen).

Достопримечательности Бремена Бремерхафен Центральная часть Бремерхафена и старые портовые кварталы богаты достопримечательностями и впечатляют сочетанием исторических зданий и новой архитектуры. Современный грузовой терминал является самым большим контейнерным портом в Европе, а из пассажирского центра отправляются круизные лайнеры. Когда-то отсюда уходили корабли, увозившие в Америку или Австралию европейских эмигрантов.

Достопримечательности Бремена Дом-музей эмиграции В 2005 году в Бремерхафене открыли Немецкий дом-музей эмиграции (Deutsches Auswandererhaus). В 1852-1890 годах только через Новый порт, в районе которого он расположен, на поиски лучшей жизни за океан отправилось около 1,2 миллиона человек, а из всех здешних портов в общей сложности - 7,2 миллиона. Помимо постоянной выставки в музее регулярно организуют временные экспозиции.

Достопримечательности Бремена "Дом климата" Это футуристическое здание появилось в портовом квартале Бремерхафена в 2009 году. Посетители "Дома климата" (Klimahaus) могут, не путешествуя через многочисленные часовые зоны, посетить разные зоны климатические, а также узнать много интересного, например, о последних результатах научных исследований. Ежегодно музей посещает около 600 тысяч человек. Автор: Максим Нелюбин



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