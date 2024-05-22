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Александер Ротерт

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Александер Ротерт: избранные публикации

Сербские флаги и портрет осужденного военного преступника Ратко Младича на митинге в Баня-Луке, столице Республике Сербскаой, апрель 2024 года

Тревожные сигналы на Балканах - история повторяется?

Проект резолюции ООН о геноциде в Сребренице вызывает споры на Западных Балканах, считает Александер Ротерт.
Александер Ротерт
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Конфликты22 мая 2024 г.
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