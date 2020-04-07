Акционер Lufthansa предрекает долгий выход компании из кризиса

Основной акционер Lufthansa Хайнц Герман Тиле (Heinz Hermann Thiele) оценил время, необходимое компании для выхода из кризиса в пять-шесть лет. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 28 июня. "Это будет болезненный путь для всех участников, насколько болезненный, никто сейчас сказать не может" – отметил Тиле.

При этом он сказал, что доверяет руководителю авиакомпании Карстену Шпору (Carsten Spohr) и его команде. По словам Тиле, невозможно прогнозировать развитие как всей экономики, так и авиаотрасли. Он считает, что спрос на авиаперелеты снова вырастет, но вряд ли достигнет того уровня, что был до начала пандемии.

По оценкам Тиле, который контролирует 15,5% акций Lufthansa, потребуется, в том числе, сокращение расходов на персонал, инвестиций дочерних компаний: "Нужно внимательно оценить всё, что в ближайшие несколько лет не понадобится для осуществления основной деятельности авиакомпании".

Ранee,немецкий авиаконцерн был исключен из фондового индекса Dax, в который входят 30 крупнейших компаний Германии. Lufthansa там числилась 32 года, но 22 июня вынуждена была переместиться в список средних предприятий. Компания также обратилась за помощью к правительству Германии и к Евросоюзу и получит 9 млрд евро в виде прямой финансовой помощи и госгарантий по кредиту.

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