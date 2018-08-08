 Акции компаний из РФ падают на фоне объявления новых санкций США | Новости из Германии о России | DW | 09.08.2018

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Россия

Акции компаний из РФ падают на фоне объявления новых санкций США

Объявление новых санкций США против России привело к удешевлению акций российских банков и "Аэрофлота", гособлигаций РФ, падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

На Московской бирже

На Московской бирже

После открытия торгов на московской бирже утром в четверг, 9 августа, резко упал курс акций авиакомпании "Аэрофлот", акций крупных российских банков, подешевел российский рубль по отношению к доллару США и евро, а также российские рублевые и валютные облигации. Причина - новые санкции, анонсированные США в отношении России.

Вечером 8 августа Госдепартамент США объявил о планах ввести новые санкции в отношении России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери. Первый пакет новых санкций может вступить в силу 22 августа, второй - тремя месяцами позже, если Россия не предоставит гарантии неиспользования химического оружия и не согласится на проверки военных объектов со стороны ООН.

Акции "Аэрофлота" рухнули

После начала торгов кратковременно произошло падение акций "Аэрофлота" более чем на 11%, банка ВТБ - более чем на 6%, Сбербанка на 5,2 процента. По данным американских СМИ, второй пакет санкций будет включать в себя среди прочего запрет на полеты "Аэрофлота" в США. Как сообщила газета "Коммерсант", законопроект о санкциях, кроме того, предусматривает запрет на операции и замораживание активов российских госбанков в Америке, а также фактический запрет на операции с новыми выпусками российских гособлигаций со сроком обращения более двух недель.

Евро преодолел отметку в 77 рублей

В начале торгов на Московской бирже 9 августа курс доллара вырос до 66,51 рубля, что почти на один рубль выше уровня к закрытию торговой сессии в среду. Стоимость евро поднималась до 77,23 рубля, более чем на рубль выше показателя предыдущего дня. Евро преодолел отметку в 77 рублей впервые с середины апреля. Позже наступила коррекция, и курс евро опустился до 76,59, а доллара - до 66,23 рубля.

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Официальный курс евро и доллара на 10 августа, установленный Банком России, вырос соответственно на 3 и 2,69 рубля по отношению к показателю четверга и достигнет 76,82 рубля за евро и 66,28 рубля за доллар. Стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с показателем на четверг на 2,83 рубля и составит 71,02 рубля.

Российские рублевые и валютные гособлигации заметно падают в цене второй день подряд. Процентные ставки ряда выпусков ОФЗ вышли в диапазон 8,2-8,3% годовых, снижение котировок этих выпусков в начале торгов 9 августа составляло от 0,8% до 1,4%. Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 242 базисных пункта - до 92,99% от номинала, доходность выросла до 5,75% годовых. Новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 140 базисных пунктов, до 93,86% от номинала, его доходность выросла до 5,12% годовых.

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