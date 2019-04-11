Акушер - с немецким дипломом

На два десятка учебных мест - свыше сотни претендентов, то есть более чем пять человек на место. Такой конкурс на специальности "Акушерское дело" (Hebammenwissenschaft) был в 2017 году, когда в университете Любека она только открылась. Число желающих поступить сюда не убавляется и сейчас: на зимний семестр 2019/20, который начинается 1 октября, свободных мест почти не осталось. Практически все студенты и абитуриенты - девушки. Хотя в этом году в списке подавших документы на поступление значится и один парень. Так что, похоже, лед тронулся. Но что же влечет на новый факультет абитуриентов?

Выпускники с двумя дипломами

До недавнего времени Германия была единственной в Евросоюзе страной, в вузах которой не готовили специалистов по акушерскому делу. Освоить профессию акушера здесь можно было только в средних специальных медицинских учебных заведениях с трехгодичным сроком обучения. Однако к 2020 году истекает срок, установленный директивой Евросоюза, которая предписывает всем странам - членам ЕС перевести эту профессию в академическое русло. Так что теперь положение меняется. На данный момент уже создано 17 программ по всей стране. Большинство из них - в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне - Вестфалии. Но первой это учебное направление стала предлагать федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, а точнее - университет Любека.

Университет Любека

Учеба здесь продолжается восемь семестров и проходит по программе двойного диплома. По окончании шестого семестра студенты сдают государственный экзамен и, точно так же, как выпускники медучилищ, получают допуск к работе фельдшером-акушером. А вот после восьмого семестра они поднимаются на ступеньку выше - удостаиваются степени бакалавра и получают диплом о высшем образовании. Между прочим, осенью нынешнего года на факультете акушерского дела открывается и магистратура.

Образование по дуальной системе

Дуальная система образования сочетает занятия в вузе с практикой непосредственно на рабочем месте - в роддомах, гинекологических отделениях клиник, медицинских центрах, поликлиниках, которые сотрудничают с университетом Любека. Обучение направлено не только на отработку практических навыков оказания медицинской помощи при родах. В образовательную программу входят такие дисциплины, как общая терапия, уход за пациентами, коммуникация, психотерапия, эрготерапия, логопедия, экономика здравоохранения.

Важная часть учебного процесса - это научно-исследовательская работа в различных сферах медицины. При подготовке акушеров с каждым годом приходится учитывать все больше аспектов - к примеру, то, что роженицы в наше время становятся все старше. Число тех, кто заводит детей даже после 40-45 лет, увеличивается. Зачастую у женщин в этом возрасте повышенное давление, многие страдают диабетом. Студентов учат своевременно распознавать эти риски и находить действенные способы сохранить беременность и не допустить преждевременных родов.

Впрочем, перспективы, открывающиеся перед выпускниками отделения акушерского дела в университете Любека, не ограничиваются возможностью работать в сфере, предусматривающей оказание врачебной помощи при беременности, родах и в послеродовой период. Выпускники могут также заниматься преподавательской, научной или административной деятельностью, оказывать консалтинговые услуги и психологическую помощь семьям.

Правила поступления

Заявление на поступление на специальность "Акушерское дело" в университете Любека может подать каждый желающий. Новых студентов здесь набирают раз в год - на зимний семестр. Помимо аттестата зрелости у абитуриента должен быть ученический договор на профессиональное обучение акушерскому делу. Он должен быть заключен с одним из учреждений, являющихся партнерами отделения акушерского дела университета Любека, - больницей, роддомом, поликлиникой, медицинским центром. К слову, заключение ученического договора возможно только после прохождения в данном учреждении четырехнедельной практики в сфере акушерства.

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