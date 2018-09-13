 Активист Pussy Riot Верзилов находится в предынсультном состоянии | Новости из Германии о России | DW | 13.09.2018

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Россия

Активист Pussy Riot Верзилов находится в предынсультном состоянии

Петра Верзилова в тяжелом состоянии перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Петр Верзилов

Петр Верзилов

Активиста панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова во второй половине дня четверга, 13 сентября, перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского. "Петр Верзилов сегодня поступил в токсикореанимацию, состояние тяжелое", - сообщили РБК в справочной медучреждения. Врачи не нашли в крови пациента подозрительных веществ, пишет "Интерфакс". По данным источника агентства, врачи предполагают, что причиной состояния активиста стала вертебро-базилярная недостаточность. "По сути, это предынсультное состояние", - сказал источник.

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Верзилова госпитализировали  в тяжелом, бессознательном состоянии в клиническую больницу имени Бахрушиных 11 сентября. В интервью "Медузе" его девушка Вероника Никульшина сообщила, что он почувствовал себя плохо после заседания суда по делу о неповиновении полиции. Близкие Верзилова рассказали "Медузе" со ссылкой на врачей", что он отравился или мог быть отравлен лекарственными препаратами.

До 2009 года Верзилов был участником арт-группы "Война", затем стал участвовать в деятельности Pussy Riot. Последняя акция группы состоялась на финале чемпионата мира по футболу-2018 - Верзилов, Никульшина и две участницы Pussy Riot Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали на поле в полицейской форме. Они были арестованы на 15 суток и оштрафованы на 1,5 тыс. руб.

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