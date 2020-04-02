Активисты сообщают об "аномальной вспышке заболевания" в Витебске

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, на 3 апреля в стране на лечении с диагнозом коронавирус находились 305 человек. При этом в отличие от многих других государств, массовые мероприятия из-за распространения COVID-19 в Беларуси не отменяют, работу в режиме удаленного доступа не вводят, а школьников на домашнее обучение не отправляют. Тем временем, в интернете можно найти совсем другую информацию. Так, некоторые жители Витебска пишут в соцсетях, что их город, возможно, стал очагом инфекции. DW связалась с Ольгой Карач - гражданским активистом из Витебска и лидером гражданской инициативы "Наш дом", зарегистрированной в Литве - и попросила ее рассказать о том, что происходит в городе.

DW: Что вам известно о ситуации в Витебске?

Ольга Карач: Информации очень много, она довольно противоречивая. Но уже понятно, что какие-то вещи можно говорить определенно. В Витебске аномальная вспышка какого-то заболевания. Тесты у людей не берут или берут как-то очень странно, их теряют, что-то с ними происходит. Поэтому непонятно, коронавирус это или нет. Ставят диагноз двусторонняя пневмония, ОРВИ либо бронхит. То, что таких людей очень много и многие заболевают целыми семьями - факт. Cложно сказать, сколько заболевших на данный момент, но уже понятно, что их точно несколько сотен. Все больницы Витебска забиты больными такой странной двусторонней пневмонией, и многие люди находятся в тяжелом состоянии.

- Почему вспышка заболевания произошла именно в Витебске?

- Это может быть связано с тем, что делегация из сотрудников витебских обувных предприятий в конце февраля была в Италии по обмену опытом. Несколько десятков человек вернулись в Беларусь 1 или 2 марта, они ходили по всему городу. Получается, они сыграли роль суперраспространителей. Поэтому Витебск оказался первым городом, который "полыхнул".

Сейчас очень много медиков, которые сами болеют. Кто на ногах, кто в тяжелом состоянии. Есть медики, которые очень сильно напуганы и даже кладут заявление об увольнении на стол. Но люди рассказывают об этом анонимно. Одна врач скорой помощи рассказала публично о том, что ситуация начинает выходить из-под контроля. После публикации ее вызывали в прокуратуру. Я с ней общалась. Понятно, что все, кто еще хотел говорить, теперь очень сильно напуганы, боятся репрессий и поэтому молчат.

Ольга Карач

В то же время никто не доверяет официальным цифрам. Люди делятся информацией через социальные сети и мессенджеры. Такой активизации населения давно уже не было. Информацию очень сложно проверять. Медики просят в социальных сетях о помощи. Не хватает масок, респираторов, защитных костюмов. В Витебске есть очень много хороших, храбрых, добрых, отзывчивых людей, которые собирают помощь медикам.

- Вводятся ли какие-то ограничительные меры?

- Многие организации закрываются на карантин сами. Например, с 13-14 марта ушли на негласный карантин все обувные фабрики Витебска. Но большинство людей боятся и продолжают ходить на работу.

Власти кое-какие меры принимают, но они стараются реагировать так, чтобы это не попало в публичную сферу. Официально они не могут объявить карантин, потому что Александр Лукашенко сказал, что коронавируса не существует, его не видно, это все психоз.

– Что, на ваш взгляд, необходимо сейчас делать?

- Полумеры здесь не помогут. Иначе ситуация в какой-то момент выйдет из-под контроля. В городе сейчас паника. Доверие к властям максимально подорвано. Нужно дать четкую информации, что происходит. Граждане имеют право знать правду о том, сколько на данный момент заболевших и умерших. Я надеюсь, что это произойдет в течение ближайших нескольких дней. Уже практически все знают кого-то из своего окружения, кого увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Нам надо давить на власть, чтобы открыли тюрьмы. На период эпидемии нужно отправить домой тех, у кого преступления не связаны с насильственными действиями. Большинство заключенных у нас сидят по статьям, связанным с распространением наркотиков или коррупцией. Тюрьмы - это массовое скопление людей с очень плохим иммунитетом в очень плохих условиях с очень плохой медициной. Если эта зараза попадет в белорусские тюрьмы, там непонятно что будет происходить. Нет оснований полагать, что из-за этого будет всплеск преступлений, никто даже не убежит, потому что границы закрыты.

- Как ситуация обстоит в соседней Литве, где ваше второе место жительства?

- Я до середины марта была в Витебске, приехала в Литву за два часа до закрытия границ. Разница между Литвой и Беларусью колоссальная. Это как две разные планеты. В Литве каждые несколько часов обновляют данные по количеству заболевших и умерших. Ведется разъяснительная работа, есть горячая телефонная линия, поэтому паники нет.

Я планирую месяца через два поехать в Витебск. Я хочу лично объехать все витебские кладбища и посчитать умерших. Я очень возмущена этой ситуацией, потому что она очень опасна для людей, которых я люблю, для моих родственников и коллег, которые сейчас там. Так нельзя с людьми поступать.

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