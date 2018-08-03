 Актер Стивен Сигал стал представителем российского МИД | Новости из Германии о России | DW | 04.08.2018

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Россия

Актер Стивен Сигал стал представителем российского МИД

Американский актер Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В 2016 году он получил российское гражданство.

Стивен Сигал

МИД России назначил американского актера Стивена Сигала своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Соответствующее сообщение появилось на странице МИД в Facebook в субботу, 4 августа.

Контекст

Голливудский актер и гражданин РФ Стивен Сигал возьмет в собственность "дальневосточный гектар". Один из российских каналов решил посвятить этому телешоу, а DW - карикатуру Сергея Елкина. (23.05.2017)

Вслед за французским актером Жераром Депардье и американским боксером Роем Джонсом гражданство РФ получил голливудский актер Стивен Сигал. Поздравления от карикатуриста Сергея Елкина. (04.11.2016)

Эта должность не предусматривает денежного вознаграждения, ее задача формулируется как "содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов и так далее". В МИД ее сравнили с функцией послов доброй воли ООН.

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, актер "достаточно настойчиво и продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство". Намерение получить паспорт РФ он объяснял желанием "несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России".

В 2013 году Стивен Сигал предлагал вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину помочь с привлечением новобранцев в армию. По его словам, он может оказаться полезен в области "пиар-пропаганды, когда нужно направить воспитание в патриотическое русло".

За последние годы российское гражданство получили актер Жерар Депардье, боец смешанных единоборств Джефф Монсон и боксер Рой Джонс-младший.

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  • Кирк Дуглас в фильме Последний поезд из Ган Хилл

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  • Кирк Дуглас с актрисой Джиной Роулендс

    Звезда Голливуда с белорусскими корнями отмечает 100 лет

    Нелегкая судьба

    По мнению самого актера, роль в драме "Одинокие отважны" - ключевая в его карьере. Он всегда работал в команде, но на протяжении всей жизни оставался одиноким. Еще в раннем детстве он столкнулся с неравенством, нищетой и насмешками одноклассников. Голливуд так и остался для него иллюзией счастья и благополучия.

  • Кирк Дуглас со своей женой

    Звезда Голливуда с белорусскими корнями отмечает 100 лет

    Бесконечная любовная история

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  • Кирк Дуглас в 2014 году

    Звезда Голливуда с белорусскими корнями отмечает 100 лет

    Уникальный блог

    Сейчас Кирк Дуглас живет в своем доме в Беверли-Хиллз и редко появляется на публике. Он гордится тем, что будучи сыном из бедной еврейской семьи, сумел стать прославленным голливудским актером. Дуглас ведет дневник на платформе Myspace и считается самым старым блогером мира.

    Автор: Хайке Мунд, Ксения Сафронова


Контекст

Звезда Голливуда с белорусскими корнями отмечает 100 лет

Актер, продюсер, режиссер и сценарист Кирк Дуглас празднует столетний юбилей. DW вспоминает интересные факты из жизни американской легенды. (09.12.2016)  

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