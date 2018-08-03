Актер Стивен Сигал стал представителем российского МИД  

МИД России назначил американского актера Стивена Сигала своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Соответствующее сообщение появилось на странице МИД в Facebook в субботу, 4 августа.

Эта должность не предусматривает денежного вознаграждения, ее задача формулируется как "содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов и так далее". В МИД ее сравнили с функцией послов доброй воли ООН.

Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, актер "достаточно настойчиво и продолжительное время обращался с просьбой предоставить ему гражданство". Намерение получить паспорт РФ он объяснял желанием "несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России".

В 2013 году Стивен Сигал предлагал вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину помочь с привлечением новобранцев в армию. По его словам, он может оказаться полезен в области "пиар-пропаганды, когда нужно направить воспитание в патриотическое русло".

За последние годы российское гражданство получили актер Жерар Депардье, боец смешанных единоборств Джефф Монсон и боксер Рой Джонс-младший.

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