Академия DW приглашает в магистратуру

Академия Deutsche Welle предлагает иностранным студентам учебу в магистратуре по специальности International Media Studies (IMS). Это совместный проект Deutsche Welle, Боннского университета и Высшей школы Бонн-Рейн-Зиг.
Теория и практика - в одном флаконе
В план обучения входят не только теоретические основы журналистики, но и изучение медиа-менеджмента, а также экономики СМИ. В центре внимания и международное сотрудничество, поскольку целевая группа магистратуры - иностранцы из стран с быстроразвивающейся экономикой и развивающихся стран.
Программа обучения рассчитана на четыре семестра. Поступить в магистратуру могут не только журналисты и специалисты по связям с общественностью, но и менеджеры с опытом работы в СМИ. Обязательные условия для начала обучения - это наличие степени бакалавра и год профессиональной деятельности.
Занятия проходят и в здании DW
Начало занятий - в сентябре. На зимний семестр 2019 года заявки принимаются до 31 марта. Обучение ведется на двух языках - английском и немецком. Поэтому претендент на учебное место должен подтвердить языковые знания с помощью сертификатов: требуемый уровень владения немецким языком - B2, английским - C1.
За два года учебы придется заплатить 6000 евро. Можно внести всю сумму сразу или оплачивать ежемесячно по 250 евро.
Кроме того, как и для остальных студентов в Германии, для учащихся магистратуры DW обязателен семестровый взнос: на данный момент это 286 евро в полугодие.
Для покрытия расходов на обучение академия Deutsche Welle предоставляет гранты двух видов. Частичная стипендия (6000 евро) предназначена только для оплаты обучения. Обладателям полной стипендии оплачиваются перелет и расходы на проживание в Германии: дополнительно к сумме, покрывающей стоимость обучения, участник получает 750 евро ежемесячно. Кандидаты из Беларуси, Украины, стран Центральной Азии могут претендовать на полную стипендию - в этом случае помимо диплома бакалавра требуется опыт работы не менее двух лет. В этом году, по данным организаторов, магистратура может предоставить десять полных стипендий.
Кандидатам из России предлагают только частичные стипендии, но у них есть возможность подать заявку на финансирование обучения в один из немецких стипендиальных фондов.
Заявки на обучение принимаются только в режиме онлайн. Претендент должен заполнить специальный формуляр
и загрузить необходимые документы. Подробная информация о требованиях к претендентам и необходимых документах содержится на сайте магистратуры в разделе Bewerbungsverfahren.
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Восемь типов немецких студентов
"Прогульщик"
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"Мечтатель"
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"Заукан"
Только на первый взгляд кажется, что профессорам нравятся хорошо подготовленные и прилежные студенты. На самом деле, заучки умудряются достать лектора дополнительными вопросами и комментариями уже в первую неделю. Их бессонные ночи с учебниками и конспектами не оценивают по заслугам. Зауканы ведут тихую войну с карьеристами, но не способны повторить их успех из-за отсутствия коммуникабельности.
Автор: Ксения Сафронова