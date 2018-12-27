 Академия DW приглашает в магистратуру | Учеба | DW | 27.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Учеба

Академия DW приглашает в магистратуру

International Media Studies - магистратура для представителей СМИ. Академия Deutsche Welle готовит новое поколение журналистов. Идет прием заявок на зимний семестр 2019 года.

На занятиях в академии DW

Академия Deutsche Welle предлагает иностранным студентам учебу в магистратуре по специальности International Media Studies (IMS). Это совместный проект Deutsche Welle, Боннского университета и Высшей школы Бонн-Рейн-Зиг.

Теория и практика - в одном флаконе

В план обучения входят не только теоретические основы журналистики, но и изучение медиа-менеджмента, а также экономики СМИ. В центре внимания и международное сотрудничество, поскольку целевая группа магистратуры - иностранцы из стран с быстроразвивающейся экономикой и развивающихся стран.

Программа обучения рассчитана на четыре семестра. Поступить в магистратуру могут не только журналисты и специалисты по связям с общественностью, но и менеджеры с опытом работы в СМИ. Обязательные условия для начала обучения - это наличие степени бакалавра и год профессиональной деятельности.

Занятия проходят и в здании DW

Занятия проходят и в здании DW

Начало занятий - в сентябре. На зимний семестр 2019 года заявки принимаются до 31 марта. Обучение ведется на двух языках - английском и немецком. Поэтому претендент на учебное место должен подтвердить языковые знания с помощью сертификатов: требуемый уровень владения немецким языком - B2, английским - C1. 

Контекст

Хотите учиться журналистике в Германии? До 11 января вы можете подать заявку на программу DW Journalism Traineeship. Академия DW ищет и русскоязычных кандидатов. (22.11.2018)

За 25 лет почти 400 студентов-журналистов из России прошли стажировку в немецких СМИ. Мы узнали, как несколько недель в Германии повлияли на их дальнейшую карьеру. (26.11.2018)

Каждый журналист мечтает об интересной работе и новых впечатлениях. Их источником может стать стажировка в немецких СМИ. Программа имени графини Дёнхофф принимает заявки до 15 апреля. (16.03.2018)

Ежегодно DAAD выдает тысячи стипендий для студентов, выпусников и аспирантов. Как получить поддержку от немецкого фонда? Самая важная информация о программах и сроках в 2017 году - в памятке DW. (30.12.2016)

Студенты в Германии - на особом положении. Студенческий статус дает льготы и позволяет изрядно сэкономить. А некоторые на скидках выстраивают бизнес. (26.03.2018)

За два года учебы придется заплатить 6000 евро. Можно внести всю сумму сразу или оплачивать ежемесячно по 250 евро.

Кроме того, как и для остальных студентов в Германии, для учащихся магистратуры DW обязателен семестровый взнос: на данный момент это 286 евро в полугодие.

Для покрытия расходов на обучение академия Deutsche Welle предоставляет гранты двух видов. Частичная стипендия (6000 евро) предназначена только для оплаты обучения. Обладателям полной стипендии оплачиваются перелет и расходы на проживание в Германии: дополнительно к сумме, покрывающей стоимость обучения, участник получает 750 евро ежемесячно. Кандидаты из Беларуси, Украины, стран Центральной Азии могут претендовать на полную стипендию - в этом случае помимо диплома бакалавра требуется опыт работы не менее двух лет. В этом году, по данным организаторов, магистратура может предоставить десять полных стипендий. 

Кандидатам из России предлагают только частичные стипендии, но у них есть возможность подать заявку на финансирование обучения в один из немецких стипендиальных фондов.

Заявки на обучение принимаются только в режиме онлайн. Претендент должен заполнить специальный  формуляр

и загрузить необходимые документы. Подробная информация о требованиях к претендентам и  необходимых документах содержится на сайте магистратуры в разделе Bewerbungsverfahren.

Смотрите также:

  • Маменькин сынок

    Восемь типов немецких студентов

    "Маменькин сынок"

    По данным Немецкого общества содействия учащимся вузов, 28 процентов немецких первокурсников живут с родителями. Такие студенты приходят с родственниками на день открытых дверей, оценивают еду в столовой и допрашивают профессоров еще до начала семестра. Их курсовые становятся произведениями коллективного творчества: пишет сын, проверяют мама с бабушкой, папа распечатывает работу у себя в офисе.

  • Прогульщик

    Восемь типов немецких студентов

    "Прогульщик"

    Он появлется только в первые дни учебного года и пропадает на весь семестр. Преподаватели не помнят, как он выглядит, а студенты лишь изредка встречают его на дискотеках в кампусе. В аудитории его место всегда свободно, и однажды утром он все-таки приходит на лекцию... Но не ради учебы, а чтобы отоспаться после очередной вечеринки.

  • Странный тип

    Восемь типов немецких студентов

    "Странный парень"

    "Странный парень" есть на каждом курсе: он одевается в секонд-хенде, призывает к вегетарианству и помогает детям в Африке. Обычно такие люди учатся на гуманитарных факультетах - филологии, религиоведении, антропологии. Конспекты у него лучше не просить, он теряет их сразу после окончания лекции. Несмотря на свои пацифистские взгляды, он терпеть не может карьеристов и старается их избегать.

  • Карьерист

    Восемь типов немецких студентов

    "Карьерист"

    Карьерист появляется как минимум за полчаса до начала лекции, чтобы мило побеседовать с профессором. Такой студент обязательно "зафрендит" своих преподавателей на Facebook и будет общаться с ними во внеучебное время. Потом другие студенты удивляются, почему именно он получил лучшее место для практики. Контакты для него - главное.

  • Папаша

    Восемь типов немецких студентов

    "Папаша"

    У него уже есть семья, дети и своя квартира, не хватает только образования. Поэтому в свои тридцать с небольшим он вновь стал первокурсником. Не ходит на вечеринки, не заводит друзей и спешит домой сразу после лекций. "Папаша" прилежно учится и не задает профессору глупых вопросов.

  • Первак

    Восемь типов немецких студентов

    "Первак"

    "В какой аудитории будет следующая лекция?", "Где находится столовая?", "Когда нужно сдать реферат?" - первокурсник засыпает однокурсников вопросами и сразу же все забывает. Записывать тоже бесполезно, в спешке он оставит свой блокнот в университете и проспит предстоящий семинар.

  • Мечтатель

    Восемь типов немецких студентов

    "Мечтатель"

    В отличие от "прогульщиков" у "мечтателей" идеальная посещаемость занятий. Пока другие ведут конспекты, они мысленно строят грандиозные планы, решают мировые проблемы и придумывают стихи. Да, они сидят на всех лекциях и проводят вечера в библиотеках, но потом не могут сдать экзамены. С такими студентами вы встретитесь только в первом семестре, ведь они справятся с сессией далеко не с первого раза.

  • Заукан

    Восемь типов немецких студентов

    "Заукан"

    Только на первый взгляд кажется, что профессорам нравятся хорошо подготовленные и прилежные студенты. На самом деле, заучки умудряются достать лектора дополнительными вопросами и комментариями уже в первую неделю. Их бессонные ночи с учебниками и конспектами не оценивают по заслугам. Зауканы ведут тихую войну с карьеристами, но не способны повторить их успех из-за отсутствия коммуникабельности.

    Автор: Ксения Сафронова


 

Контекст

Восемь типов студентов

DW знакомит со студентами в немецком кампусе. Восемь типов, с которыми вам точно предстоит иметь дело, если вы приедете на учебу в Германию. (29.11.2016)  

Ссылки в интернете

Онлайн-формуляр для подачи заявки на обучение

Подробная информация о подаче заявки (на нем. языке)  

Подробная информация о подаче заявки (на англ. языке)  

Также по теме

Jugendpressetag 2018, Berlin

Стажировка в немецких СМИ: зачем она нужна 26.11.2018

За 25 лет почти 400 студентов-журналистов из России прошли стажировку в немецких СМИ. Мы узнали, как несколько недель в Германии повлияли на их дальнейшую карьеру.

Deutsche Welle Mikrophon

DW приглашает на обучение журналистике русскоязычных кандидатов 21.11.2017

Медиакомпания Deutsche Welle начинает прием документов на программу Journalism Traineeship. На получение профессии журналиста в DW Akademie могут претендовать и носители русского языка.

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS