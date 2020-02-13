Айсултан Назарбаев: кто он на самом деле?

Внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Айсултан,или как он называет себя в соцсетях Айсултан Рахат, на своей странице в Facebook заявил, что попросил политического убежища в Великобритании. Он объясняет это попытками давления со стороны своей семьи и тем, что опасается за свою безопасность, поскольку якобы обладает информацией о "масштабной коррупции" в "казахстанской верхушке". Ранее он также заявлял, что его пытались похитить. Официальные лица Казахстана пока никак не комментируют заявления Айсултана Назарбаева. Чем же он известен? DW собрала некоторые факты.

Кто такой Айсултан Назарбаев

29-летний Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ее не менее известного супруга, ныне покойного Рахата Алиева - казахстанского политика, дипломата и бизнесмена, бежавшего из Казахстана в Австрию и, по официальной версии, там в тюрьме покончившего с собой.

Нурсултан Назарбаев

Впрочем, по словам самого Айсултана, он является не внуком, а сыном Нурсултана Назарбаева, о чем якобы узнал из из архива покойного Алиева. Официального подтверждения этой информации нет.

По информации из открытых источников, Айсултан учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, а также в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. В 2010 году он окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил всего один год.

Летом 2013 года Айсултан Назарбаев женился на Алиме Боранбаевой, дочери бизнесмена Кайрата Боранбаева, на тот момент генерального директора компании "КазРосГаз". Через три года у супругов родилась дочь Амели, а затем сын Султан. Своего бывшего тестя Айсултан Назарбаев считает причастным к "высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана". Речь якобы идет о контракте, по которому российский "Газпром" закупает казахстанский газ. "Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн долларов в год делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем", - утверждает Айсултан Назарбаев.

Карьера в спорте

В 2017 году Айсултан Назарбаев занимал пост вице-президента Федерации футбола Казахстана и был главным по связям с международными организациями ФИФА, УЕФА и национальными ассоциациями. Впрочем, здесь он проработал лишь 7 месяцев.

Айсултан Назарбаев начал заниматься футболом в клубе "Адмира Ваккер" во время службы отца послом в Австрии. Внук президента Назарбаева играл в первой лиге Казахстана за столичный "Рахат". Принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006 года. Три месяца провел в академии "Челси". Играя сезон в 2007 году в юношеской команде "Портсмута", стал бронзовым призером чемпионата Англии.

Скандалы, наркозависимость, тюрьма

В 2017 году имя Айсултана Назарбаева упоминалось в связи с громким скандалом. Хозяйственное управление, где работали правнуки легендарного героя Второй мировой войны генерала Ивана Панфилова - Ержан и Аскар Бримжановы, должно было сделать ремонт в элитной квартире Айсултана Назарбаева по проекту итальянских дизайнеров. Но довести до конца ремонт им не удалось. После судебных разбирательств правнуков Панфилова приговорили к семи годам лишения свободы каждого, но через месяц оправдали.

Дарига Назарбаева и Касым-Жомарт Токаев

Тогда же, в 2017 году, Айсултан Назарбаев в Facebook сообщил о том, что употреблял наркотики и лечился от наркозависимости. В октябре 2019 года в Лондоне он был приговорен к году тюрьмы условно, штрафу и обязательному лечению после нападения на британского полицейского.

По сообщениям BBC, судья Филипп Барбел выносивший решение по делу Назарбаева отметил тогда, что готов выпустить Айсултана Назарбаева под залог, но только при условии, что тот сразу ляжет на реабилитацию в клинику, желательно в Priory - известную клинику для наркозависимых знаменитостей. Там он должен будет остаться до начала слушаний по его делу, назначенных на 20 марта 2020 года. Как сообщали СМИ, в январе 2019 года Айсултан Назарбаев проходил лечение в российском центре реабилитации для наркозависимых.

Кто есть кто в семье Назарбаевых

У экс-президента Казахстана Нурсултана три дочери. У старшей его дочери - главы сената парламента Казахстана Дариги Назарбаевой трое детей. Старший сын Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой - Нурали Алиев - казахстанский бизнесмен, экономист. Женат на дочери председателя ЦИК Казахстана Аиде Имашевой. Не так давно стало известно, что он открыл фонд Snow Leopard Foundation, который будет бороться за популяцию ирбисов в Казахстане.

Младшая дочь Дариги Назарбаевой - Венера Алиева родилась 5 мая 2000 года. Она уже успела сняться в эпизодической роли в фильме "Байконур" и регулярно принимает участие в благотворительных акциях, которые проводит ее мать Дарига Назарбаева. В июне 2018 года Венера Алиева вышла замуж за представителя влиятельной в Казахстане семьи Чайжунусовых. Ее муж Дален окончил юридический факультет Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

Средняя дочь Нурсултана Назарбаева - Динара Кулибаева, является самой богатой женщиной Казахстана. По версии журнала Forbes, в 2017 году личное состояние оценивается в 3,1 млрд долларов. Замужем за крупным бизнесменом Тимуром Кулибаевым. Имеет сына и двух дочерей.

Младшая дочь Нурсултана Назарбаева - Алия является общественным деятелем, учредителем нескольких благотворительных фондов, работала консультантом в администрации президента Казахстана, является генеральным директором ТОО "Caspian Industries Ltd" - крупной компании по производству минеральной питьевой воды и главой совета строительной компании ТОО "Элитстрой". Была замужем за сыном экс-президента Киргизии Айдаром Акаевым. Второй раз вышла замуж за бизнесмена Данияра Хасенова. Ее нынешний муж - крупный бизнесмен, глава правления "Казтрансойл" Димаш Досанов. У Алии четверо детей.

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