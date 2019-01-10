Азербайджанскому журналисту Мухтарли разрешили выехать в ФРГ

Правозащитная организация "Репортеры без границ выразила чувство облегчения в связи с решением властей Азербайджана освободить журналиста Афгана Мухтарли и разрешить ему выезд в ФРГ. "Мы благодарим всех, кто боролся за освобождение и выезд Афгана Мухтарли", - говорится в заявлении "Репортеров без границ", обнародованном в среду, 18 марта. Освобожденного накануне журналиста вечером 17 марта встретили в аэропорту Берлина его супруга Лейла Мустафаева и исполнительный секретарь правозащитной организации Кристиан Мир (Christian Mihr).

Кристиан Мир отметил, что нельзя забывать и о судьбе других как минимум пяти азербайджанских журналистов, которые все еще томятся в тюрьмах из-за своей профессиональной деятельности. "Освобождение Афгана Мухтарли не должно быть поводом к тому, чтобы забывать о том, с какой жестокостью режим президента Ильхама Алиева действует в отношении тех многочисленных журналистов, которые бичуют коррупцию, кумовство и нарушения прав человека в Азербайджане. Случай с Мухтарли, возможно, наиболее вопиющий, в то же время он является ярким свидетельством беспощадного подавления свободы слова в Азербайджане", - подчеркнул Мир.

Афган Мухтарли в 2015 году вместе с супругой и другими критиками режима в Баку нашел убежище в соседней Грузии, где работал в Центре по исследованию коррупции и организованной преступности, а также на азербайджанской эмигрантской станции Meydan TV. В мае 2017 года Мухтарли похитили неизвестные в Тбилиси. Они затащили его в автомобиль, связали и сунули ему в карман несколько тысяч евро. Затем журналиста передали погранслужбе Азербайджана. В январе 2018-го Мухтарли был приговорен в Азербайджане к шести годам тюрьмы по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы.

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