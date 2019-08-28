 Администрация Трампа пересмотрит военную помощь Украине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.08.2019

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Мир

Администрация Трампа пересмотрит военную помощь Украине

В этом фискальном году США выделили Киеву около 250 млн долларов на закупки оружия, оборудования и разведтехники, напоминает издание Politico..

ПТРК Javelin

ПТРК Javelin

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам по вопросам национальной обороны пересмотреть Инициативу по поддержке безопасности Украины, которая предполагает перечисление Киеву в текущем финансовом году около 250 млн долларов (225 млн евро). Об этом сообщило в среду, 28 августа,  американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Трампа. 

Эти средства предназначались для закупок украинской стороной оружия, оборудования, разведтехники и проведение военных тренингов. Отдельной статьей, в частности, проходило приобретение Киевом изделий военного назначения, на которое Конгресс США выделил примерно 50 млн долларов (45 млн евро).

Трамп и G8

Контекст

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Теперь Дональд Трамп потребовал от своих советников удостовериться, что эти средства будут использованы в интересах Соединенных Штатов. Оценкой, в частности, занимаются министр обороны США Марк Эспер и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Как напоминает издание, информация о пересмотре появилась на фоне неоднократных попыток Трампа преуменьшить вмешательство Москвы в ситуацию на востоке Украины, а также недавних заявлений американского лидера о необходимости вернуть Россию в состав формата G8.

Politico уточняет, что средства, выделенные Украине, не могут быть потрачены до тех пор, пока программа пересматривается. В то же время после 30 сентября, когда в США заканчивается финансовый год, доступ к ним будет заморожен.

Помощь на 1,5 млрд долларов 

О выделении Украине еще 250 млн долларов "для укрепления военно-морского и сухопутного потенциала" было объявлено 18 июня. Таким образом, общий объем военной помощи, которую Вашингтон предоставил Киеву с 2014 года, достиг 1,5 млрд долларов (1,3 млрд евро).

В декабре 2017 года администрация США одобрила первые коммерческие поставки украинской армии летального оборонительного оружия. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. В марте 2018 года Госдепартамент США дал добро на отправку Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму 47 млн долларов.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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