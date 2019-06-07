 Адвокат Ивана Голунова подала заявление против задерживавших его полицейских | Новости из Германии о России | DW | 09.06.2019

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Россия

Адвокат Ивана Голунова подала заявление против задерживавших его полицейских

Ольга Динзе попросила Следственный комитет РФ проверить применение насилия к журналисту "Медузы" при задержании и обыске.

Полицейские перед Никулинским судом Москвы на процессе по делу Ивана Голунова, 8 июня 2019 года

Полицейские перед Никулинским судом Москвы на процессе по делу Ивана Голунова, 8 июня 2019 года

Адвокат Ольга Динзе направила в Следственный комитет РФ заявление о действиях полицейских, задерживавших журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. Копию документа опубликовал в воскресенье, 9 июня, в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Контекст

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он свою вину отрицает. Коллеги задержанного журналиста прокомментировали для DW случившееся. (07.06.2019)

Независимые журналисты в России, Беларуси и Турции сталкиваются с притеснениями со стороны властей. Отношения политики и СМИ обсудили участники Global Media Forum в Бонне. (28.05.2019)

Динзе указала, что при задержании и обыске к Голунову было "применено немотивированное физическое насилие", а на жалобу корреспондента об этом "орган предварительного расследования никаким образом не отреагировал". "Таким образом, в связи с применением насилия и причинением телесных повреждений Голунову со стороны сотрудников полиции ОНК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве прошу вас провести проверку указанных фактов", - написала адвокат.

Ранее стало известно, что уголовное дело против журналиста "Медузы" передано в Главное следственное управление МВД по Москве и находится "на личном контроле" начальника этого управления Олега Баранова.

Голунов находится под домашним арестом

Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре. Адвокаты журналиста заявили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, которые проводили задержание. С 7 июня в Москве и других городах России, а также за рубежом проходят пикеты в поддержку журналиста.

8 июня Голунову было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В обвинительном постановлении говорится, что Иван Голунов, по предположению следствия, хранил три свертка с наркотиками в своей квартире, а два других были обнаружены при досмотре в его рюкзаке. Сам журналист свою вину полностью отрицает. Вечером 8 июня Никулинский суд Москвы постановил поместить корреспондента "Медузы" под домашний арест сроком на два месяца.

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