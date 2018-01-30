Агент ЦРУ в окружении Путина: кто он на самом деле?

В окружении Владимира Путина долгое время работал агент ЦРУ. Это утверждают СМИ в США. Карикатурист Сергей Елкин со своей версией, кто был шпионом в Кремле.
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