 Агентство Moody′s понизило кредитный рейтинг Турции до ″мусорного″ | Новости из Германии о Европе | DW | 15.06.2019

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Европа

Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Турции до "мусорного"

В Анкаре назвали решение Moody's понизить рейтинг Турции сомнительным. Негативным остается и прогноз для экономики страны.

Турецкая банкнота на фоне флага

Международное агентство Moody's в пятницу, 14 июня, понизило кредитный рейтинг Турции на один уровень - с Ba3 до B1. Тем самым ее ценные бумаги оказались на "мусорном" уровне. Отрицательным остается и прогноз для Турции, сообщили представители агентства. Причиной понижения рейтинга названы возросшая опасность внешнеторгового кризиса в Турции и отсутствие уверенности в способности страны и дальше привлекать большие денежные суммы для выплаты долгов и поддержки экономики.

Контекст

Вслед за Венесуэлой в экономическом кризисе оказался еще один крупный внешнеполитический, но при этом куда более важный торговый партнер России - Турция. РФ уже несет серьезные убытки. (13.03.2019)

Турецкая лира падает, а цены и безработица растут. Власти страны пытаются бороться с кризисом, но пока без успеха. Президент Эрдоган теряет поддержку, что показали муниципальные выборы. (18.04.2019)

Министерство финансов Турции в своем первом заявлении после решения агентства сообщило, что снижение рейтинга не соответствует экономическим показателям страны, а потому объективность оценки Moody's вызывает сомнения.

В 2018 году в Турции впервые за десятилетие была зафиксирована рецессия. В четвертом квартале 2018 года ВВП страны снизился на 3 процента по сравнению с тем же периодом 2017-го. Данный показатель сокращается второй квартал подряд, так что турецкая экономика находится в состоянии рецессии. В третьем квартале 2018 года показатель спада экономики составил 1,6 процента, а общий показатель экономического роста за весь 2018 год - 2,6 процента. Годом ранее показатель роста равнялся 7,4 процента.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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