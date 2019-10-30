Автономное вождение для автопрома Германии не самоцель, а средство

Истинным автолюбителям автономное вождение не нужно, они садятся за руль не просто для того, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, они получают удовольствие от самого процесса управления автомобилем. Такая точка зрения распространена довольно широко. Прозвучала она и на отраслевой конференции Handelsblatt Auto-Gipfel 2019, состоявшейся в конце октября в Штутгарте в здании музея компании Porsche.

Электронные ассистенты для автомобиля

Мысль подхватил Оливер Блюме (Oliver Blume), глава этой фирмы, прославившейся главным образом своими мощными спортивными машинами. "Казалось бы, какое отношение имеет автономное вождение к автомобилям Porsche? - с явной гордостью за свою продукцию задался он риторическим вопросом. - Ведь у них всегда будет руль, и за него непременно захочется сеть".

Глава Porsche Оливер Блюме выступает на конференции в Штутгарте

Тем не менее, продолжил он, в новейшей модели Porsche, полностью электрическом автомобиле Taycan, серийное производство которого началось в сентябре, установлено уже свыше 20 электронных ассистентов водителя, помогающих, к примеру, двигаться в пробке или автоматически парковаться: "Это огромный рывок по сравнению с недавним прошлым". Так что магистральным направлением развития легкового автотранспорта Оливер Блюме считает не столько полностью автономное, беспилотное, сколько все более автоматизированное вождение.

Такое мнение высказывали и другие участники конференции. Это была встреча профессионалов: генеральные директора и топ-менеджеры ведущих компаний немецкого и мирового автопрома в течение двух дней рассказывали о новейших трендах поставщикам комплектующих и представителям других фирм, так или иначе связанных с автостроением: консалтинговых, энергетических, производителей программного обеспечения.

Автомобиль-робот на незнакомой местности - это далекое будущее

И одной из главных тем, наряду с форсированным переходом немецких автостроителей на гибриды и электромобили, было именно автономное вождение. Ее обсуждали под заголовком "Когда мы будем ездить автономно?". Александер Хитцингер (Alexander Hitzinger), отвечающий за это направление в концерне Volkswagen, призвал собравшихся пока не ждать того момента, "когда автомобиль-робот сможет полностью самостоятельно передвигаться при любых географических и погодных условиях по незнакомой местности".

Первое испытание беспилотного грузовика на автобане (пока с водителем) Daimler провел в октябре 2015 года

Однако он считает, что весьма широкое коммерческое использование определенных технологических решений начнется уже в ближайшем десятилетии, примерно с середины 2020-х. Тем более, что в Германии - все больше разработок на эту тему. Дирк Кессельгрубер (Dirk Kesselgruber) из концерна Schaeffler, одного из крупнейших немецких поставщиков комплектующих для автопрома, убежден, что "через 10-15 лет 40 процентов автомобилей будут в той или иной мере автоматизированными".

Беспилотная парковка в Штутгарте от Bosch и Mercedes-Benz

"Будет все больше электронных ассистентов водителя", - уверен и Штефан Хартунг (Stefan Hartung), член правления Bosch - другого крупного немецкого поставщика автопрома. Этот концерн совместно с Mercedes-Benz как раз в Штутгарте открыл первую в мире беспилотную парковку. Нынешним летом этот проект после четырех лет испытаний получил от властей окончательное разрешение на эксплуатацию.

Беспилотная парковка в Штутгарте: надпись предупреждает об автоматизированных автомобилях

Участникам конференции был показан короткий рекламный фильм, в котором автомобиль с соответствующим электронным ассистентом заезжает в многоэтажный паркинг, оборудованный системой Bosch. Водитель выходит из машины, а она самостоятельно обнаруживает на одном из уровней свободное место. А затем хозяин возвращается с покупками и ее вызывает. Сам факт такого фильма говорит о том, что коммерческая реализация этой инновации, по сути дела, уже началась.

Впрочем, уверяет Патрик Аяд (Patrick Ayad), возглавляющий в международной адвокатской конторе Hogan Lovells отдел автомобильного транспорта и мобильности, ключевой вопрос, связанный с беспилотным вождением, должен звучать совершенно иначе: не когда мы будем ездить автономно, а где.

И дело тут не только в технической реализуемости и экономической целесообразности, но и в весьма существенных правовых аспектах. Менее комплексные случаи взаимодействия человека и машины, тем более на относительно ограниченном пространстве, имеют наилучшие шансы быстро получить добро от властей, указал юрист.

Самоуправляемые автобусы в Европе и Азии

Это может быть все тот же многоэтажный паркинг с самостоятельно передвигающимися автомобилями, вход в который будет запрещен людям ради их же безопасности. Или, к примеру, выделение отдельной полосы для беспилотных автомобилей. Пустить в следующем году во время летней Олимпиады в Токио самоуправляемый транспорт по Олимпийской деревне эксперт считает тоже правильной идеей.

Дирк Кессельгрубер полностью согласен: впредь в самых разных точках планеты будет все больше беспилотных автобусов-шаттлов, обслуживающих (по расписанию и/или по вызову) четко обозначенные маршруты. Концерн Schaeffler приступил нынешним летом к реализации пилотного проекта HEAT в Гамбурге: автономный микроавтобус пока в тестовом режиме курсирует по маршруту длиной в 1,8 километра с пятью остановками, в следующем году он должен начать перевозить до десяти пассажиров.

Проект HEAT в Гамбурге: электрический автономный микроавтобус курсирует по маршруту с пятью остановками

Подобные проекты осуществляются сейчас как в разных городах Европы, так и в Азии. На конференции в Штутгарте состоялась презентация Сингапура и распространялась рекламная брошюра, посвященные успехам этого города-государства в сфере автономного общественного транспорта. Одновременно, прогнозирует Дирк Кессельгрубер, в карьерах и даже шахтах горнодобывающих предприятий все чаще станут применять беспилотные грузовики.

Колонна беспилотных грузовиков - эта реальная перспектива

В свою очередь, Александер Хитцингер из Volkswagen вполне может представить себе уже в обозримом будущем колонну беспилотных грузовиков, отправляющихся по автобану из одного логистического центра в другой. Весьма характерно, что в концерне его созданную относительно недавно команду организационно включили в то подразделение VW, которое выпускает грузовой автотранспорт. "В этой сфере просто больше возможностей для быстрого внедрения разработок", - объяснил топ-менеджер, ранее работавший в американской Кремниевой долине в компании Apple.

Судя по выступлениям на конференции, у немецких автостроителей и их поставщиков очень прагматичный подход к автономному вождению: эта технология - не самоцель, а средство решить конкретные задачи. Скажем, побыстрее сделать беспилотными хотя бы часть грузовиков, ведь в Германии обостряется дефицит дальнобойщиков, так что теперь на эту тяжелую работу берут уже и женщин.

Или, другой пример, обеспечить транспортную мобильность инвалидам, даже тем, кто страдает параличом верхних и нижних конечностей. Над этим работает концерн Schaeffler, создавший в октябре 2018 года совместное предприятие с немецкой фирмой Paravan. Она разработала технологию управления самоходными инвалидными колясками без механических действий, через датчики (Drive-by-Wire). Понятно, что Schaeffler рассчитывает широко использовать эту технологию и в обычных автоматизированных или автономных автомобилях.

Для успеха беспилотных проектов необходимо максимально упростить их, сделать задачу как можно менее комплексной, вслед за юристом Патриком Аядом призвал и айтишник Александер Хитцингер. Поэтому на конференции в Штутгарте куда больше говорили об автобусах и грузовиках, перемещающихся без водителей по конкретным маршрутам, чем о роботакси, разъезжающих по всему городу. Хотя эксперт Volkswagen и их перспективы оценивает достаточно оптимистично.

Но затраты на все эти проекты будут огромными. Поэтому хорошо, подчеркнул Александер Хитцингер, что за тему взялись крупнейшие компании, причем не в одиночку, а совместно: Volkswagen заключил альянс с Ford, а Daimler и BMW даже создали совместное предприятие.

Сейчас главное, чтобы при испытаниях не было серьезных аварий. Несчастный случай, вызванный каким-нибудь малоопытным стартапом, действующим, как выразился эксперт, по принципу "установили на крыше пару сенсоров и поехали", может отбросить автономное вождение на годы назад.

Смотрите также:

Мир тестирует беспилотные авто Автобусы по вызову для пригородов Что делать с убыточными маршрутами общественного транспорта в малонаселенные пригороды? Летом 2017 года жителей одного из поселков близ немецкого города Мангейма начнет обслуживать электрический самоуправляемый автобус EZ10 французской фирмы Ligier, имеющий 6 сидячих и 6 стоячих мест. Работать он будет по вызову. В январе в пробных катаниях по центру города участвовали свыше 900 человек.

Мир тестирует беспилотные авто Небывалый шанс для инвалидов Никакого руля в автомобиле нет, но этому слепому американцу очень хотелось почувствовать себя настоящим водителем. Через 3-4 года подобные беспилотные машины вполне могут поступить в открытую продажу, утверждает корпорация Google. После семи лет успешных экспериментов в области автономного вождения она создала специальную фирму Waymo - и в декабре 2016 года представила ее в Сан-Франциско.

Мир тестирует беспилотные авто Такси вместо личного автотранспорта Желание властей сократить использование в центре города личного автотранспорта способствовало тому, что первый в мире эксперимент с беспилотными такси начался в августе 2016 года в Сингапуре. Пока дюжина электромобилей разъезжает только по университетскому кварталу, а в каждой машине сидят водитель (на всякий случай) и разработчик софта из американской компании Nutonomy. Зато поездки бесплатные.

Мир тестирует беспилотные авто Цель - максимальная доступность такси В сентябре 2016 года в американском городе Питтсбурге с самоуправляемыми автомобилями начала экспериментировать компания Uber, создавшая одноименное мобильное приложение для вызова и оплаты такси или частных водителей. Вторым местом крупномасштабного тестирования беспилотных такси выбран Сан-Франциско. Правда, пока в каждой машине в целях безопасности еще сидит настоящий таксист.

Мир тестирует беспилотные авто Подземный помощник шахтеров На севере Швеции в октябре 2016 года начались первые в мире подземные испытания самоуправляемого грузовика. На шахте в Кристинеберге оснащенный лазерными сенсорами серийный Volvo FMX на глубине в 1300 метров "учится" самостоятельно перевозить добытую руду. До конца 2017 года будут тестироваться четыре беспилотных самосвала, призванные сделать труд шахтеров более эффективным и безопасным.

Мир тестирует беспилотные авто Меньше аварий благодаря автопилоту Крупнейший в мире производитель грузовиков Daimler начал тестировать беспилотные тягачи еще в 2015 году - на пустынных трассах в американском штате Невада и в густом автопотоке на немецком автобане близ Штутгарта. Разработчики утверждают, что использование автопилота существенно снизит опасность дорожных аварий и облегчит труд дальнобойщиков. Но в перспективе сделает эту профессию умирающей.

Мир тестирует беспилотные авто Софт еще требует доработки Беспилотный автобус в ходе начавшихся в августе 2016 года испытаний в швейцарском кантоне Валлис безошибочно распознавал пешеходов и тормозил. Но вот открытую заднюю дверь припаркованного коммерческого автомобиля ехавший в конце сентября на максимальной скорости 20 километров в час самоуправляемый автобус все же "не заметил". После этой аварии эксперимент был приостановлен для доработки софта.

Мир тестирует беспилотные авто Надежность, дизайн, комфорт В январе 2017 года японская компания Toyota представила на крупнейшей в мире выставке потребительской электроники CES в американском городе Лас-Вегасе прототип легкового автомобиля, который благодаря искусственному интеллекту сможет не только самостоятельно перемещаться, коммуницируя с другими участниками дорожного движения, но и учитывать привычки и предпочтения владельца машины. Автор: Андрей Гурков

