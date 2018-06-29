 Австрия намерена продлить контроль на границах | Новости из Германии о Европе | DW | 07.04.2019

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Европа

Австрия намерена продлить контроль на границах

В Вене предполагают на полгода продлить пограничный контроль с Венгрией и Словений. Одна из причин - сохраняющаяся террористическая угроза.

На границе Австрии и Венгрии

На границе Австрии и Венгрии

Австрия планирует продлить пограничный контроль с Венгрией и Словенией до ноября 2019 года. Это будет сделано, чтобы эффективнее бороться с нелегальной миграцией.

"Да, мы хотим продлить этот контроль еще на полгода. Мы отправим письмо в Еврокомиссию на следующей неделе. Мы не одиноки, другие страны сделают так же, и это наше право", - заявил министр внутренних дел Австрии Херберт Кикль в воскресенье, 7 апреля в интервью изданию oe24.at.

Контекст

На встрече в Берлине канцлеры Германии и Австрии обсудили миграционную политику Евросоюза. Ключевым шагом, по мнению обеих сторон, является более надежная защита внешних границ ЕС. (12.06.2018)

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что нелегальная миграция в страны Евросоюза не прекратится до тех пор, пока внешние рубежи ЕС не будут надежно защищены. (19.08.2016)

По его словам, в Австрии фиксируются продолжающееся увеличение потока нелегальных мигрантов. Кроме того, отметил министр, высокой остается скрытая угроза терроризма. "Поражение террористической организации "Исламское государство" может повлечь собой возвращением боевиков из зон военных действий в Сирии и Ираке в места их проживания в Европе", - указал Кикль.

В разгар миграционного кризиса

Министр призвал Евросоюз также уделить повышенное внимание так называемым "балканским маршрутам" нелегальной миграции.

Формально контроль на внутренних границах европейских государств, входящих в Шенгенскую зону, разрешается лишь в исключительных случаях. Однако Австрия, Германия и еще ряд европейских странввели контроль на своих границах  в разгар миграционного кризиса в сентябре 2015 года.

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    Автор: Андреас Нолль, Александр Дельфинов


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