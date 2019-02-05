Австрия выплатит хозяйке дома Гитлера 1,5 млн евро

Власти Австрии должны выплатить бывшей владелице дома Гитлера в городке Браунау-на-Инне 1,5 млн евро. Об этом в среду, 6 февраля, сообщает агентство dpa со ссылкой на решение земельного суда округа Рид-им-Иннкрайс, поддержавшего иск 68-летней женщины.

Как заявил адвокат истицы, государство уже выплатило его подзащитной 310 тысяч евро за двухэтажный дом вместе с гаражом и несколькими местами для парковки. Однако новое экспертное заключение показало, что первоначальная оценка была занижена. При этом юрист подчеркнул, что не считает разбирательство завершенным и намерен обращаться в вышестоящие судебные инстанции.

Снести нельзя - памятник архитектуры XVII века

Решение о национализации здания бывшей гостиницы "У померанца", в которой Адольф Гитлер родился и жил до трех лет, было принято правительством и поддержано парламентом Австрии в декабре 2016 года. Таким образом, власти страны решили исключить возможность использования дома в целях пропаганды идеи национал-социализма.

В годы Второй мировой войны здание было приспособлено под культурный центр. При отступлении нацистов из Австрии его пытались взорвать, но не успели из-за прорыва американцев. После войны здесь находилась сначала библиотека, затем школа, а потом мастерская для инвалидов. В 1952 году дом был передан семье его нынешних хозяев в качестве компенсации. С 2011 года он стоит пустой.

Дальнейшая судьба здания неизвестна. В октябре 2016 года тогдашний глава МВД Австрии Вольфганг Соботка сообщил интернет-порталу газеты Die Presse, что здание будет снесено до фундамента, на котором могут впоследствии возвести новый дом, который будет использоваться для благотворительных или государственных нужд. Однако окончательное решение пока не принято, поскольку здание считается памятником архитектуры XVII века. С 1993 года оно входит в архитектурную группу Зальцбургского предместья и находится под защитой закона.

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