Австралия ввела санкции против 7 россиян из-за конфликта в Керченском проливе

Австралия присоединилась к странам Евросоюза, США и Канаде, объявив о введении адресных санкций против 7 человек за их роль в захвате украинских кораблей в Керченском проливе, а также против трех руководителей сепаратистских регионов Донбасса. Об этом говоритсяв сообщении министерства иностранных дел в Канберре, опубликованном в понедельник, 18 марта.

"Австралия солидарна с нашими партнерами, выступающими против продолжающейся агрессии России против Украины спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма, - указывается в документе. - Вместе с Соединенными Штатами, Соединенным Королевством и другими государствами - членами Европейского Союза и Канадой мы являемся решительными сторонниками суверенитета и территориальной целостности Украины".

Обеспечить свободный проход в Азовское море

МИД Австралии выразил обеспокоенность "в связи с эскалацией напряженности в Азовском море в ноябре 2018 года" и, осудив агрессию, проявленную Россией в ходе этого конфликта, призвал Москву "немедленно освободить задержанных украинских моряков и захваченные корабли". "Мы призываем Россию также обеспечить свободный и беспрепятственный проход украинских и международных судов через Керченский пролив и Азовское море", - приводятся в пресс-релизе слова министра иностранных дел Марис Пейн.

В черный список лиц, на которых распространяются ограничительные меры, попали начальник погрануправления ФСБ аннексированных Россией Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, глава отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля "Дон" Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля "Изумруд" Андрей Шипицын, начальник службы в Керчи пункта управления ФСБ по Крыму Алексей Шатохин, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин и командир корабля "Суздалец" Сергей Щербаков.

Кроме того, глава австралийского МИДа заявил, что Канберра не признаёт "никаких действий, направленных на узаконивание аннексии Крыма или отделения частей Донецкой и Луганской областей Украины". В связи с этим адресные санкции введены в отношении трех лидеров сепаратистов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" - Владимира Бедевки, Леонида Пасечника и Дениса Мирошниченко.

Тремя днями ранее санкции за роль в захвате украинских кораблей ввели Евросоюз, США и Канада.

Керченский кризис

25 ноября в ВМС Украины сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира в Черном море на подходе к Керченскому проливу. В Киеве утверждают, что погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море. При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда.

В ФСБ России заявили, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России. После захвата украинских кораблей президент страны Петр Порошенко подписал указ о введении в ряде регионов страны военного положения.

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