"Абсолютно не готовы" - эксперты об отражении киберугроз в Германии

Итог дискуссии о влиянии цифровой пропаганды и фейковых новостей на политику информационной безопасности, которая прошла в рамках ежегодного интернет-форума Re:publica в Берлине, оказался неутешительным. По мнению его участников, Германия абсолютно не готова к отражению кибератак извне и к попыткам манипулирования общественным мнением через социальные сети в политических целях. И дело не в нехватке технологий, а в неповоротливости государственных структур.

Проблема не в технологиях, а в бюрократии

Последние три года Марсель Йон (Marcel Yon), капитан-резервист ВМФ Германии, работает на министерство обороны - он возглавляет хаб по киберинновациям, созданный при бундесвере (Cyber Innovation Hub). До этого полтора десятка лет он провел в частном бизнесе, специализируясь на стартапах в сфере IT. И хотя выглядит он как типичный берлинский хипстер - кроссовки, куртка с капюшоном - но на ней красуется логотип бундесвера.

Так может выглядеть компьютер, который подвергся хакерской атаке

О немецкой государственной машине Марсель Йон отзывается сурово: 80 процентов рабочего времени уходит на принятие решений и лишь 20 - на их реализацию. При такой медлительности ни о каком эффективном отражении возможных кибератак на ключевые объекты инфраструктуры (например, больницы и электростанции) и речи идти не может. Как, впрочем, и об эффективном противостоянии попыткам дестабилизировать политическую ситуацию в стране с помощью фейковых новостей, подрывающих доверие к государственным структурам и масс-медиа.

"Мы привыкли считать, что главный вызов - это технологии. Но это не так, - говорит Марсель Йон. - В бундесвере хватает талантливых специалистов. Гораздо хуже обстоят дела со способностью государственных структур к быстрой реализации решений, к реализации инноваций. Если бы государство работало как стартап, мы бы решили очень многие проблемы, касающиеся кибер- и информационной безопасности".

Фейковые новости с фейковых аккаунтов - ключевая угроза

Но государство - далеко не стартап. Так что пока одни страны открывают целые "фабрики троллей" и регистрируют тысячи фейковых групп политической направленности на Facebook, другие не могут ускорить процессы принятия решений в госструктурах и вынуждены наблюдать, как местные изобретатели отправляются на поиски инвесторов в Израиль и США, где могут реализовать свои идеи гораздо быстрее.

Ханс-Вильгельм Дюнн

Результат? "Германия абсолютно не готова к кибератакам на инфраструктуру и попыткам манипулирования общественным мнением через интернет", - говорит в интервью DW президент Совета по кибербезопасности Ханс-Вильгельм Дюнн (Hans-Wilhelm Dünn).

По его словам, массовое распространение фейковых новостей через тысячи, если не миллионы фейковых аккаунтов в социальных сетях представляет одну из главных угроз информационной безопасности в стране. Особенно актуален этот вопрос в свете приближающихся выборов в Европарламент. Но усиливать политическое влияние можно и без фейковых новостей - достаточно лишь эффективно использовать доступные инструменты. Например, правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с огромным отрывом лидирует по объему контента, распространяемого через Facebook - 85 процентов публикаций, которыми пользователи делятся друг с другом, приходится на АдГ. А остальные 15 процентов приходятся на остальные немецкие партии.

Общественное мнение как слабое звено

"Слабое звено - не технологии, а общественное мнение, которое не готово воспринимать всерьез кибератаки на демократические институты с целью дестабилизации внутриполитической ситуации", - считает эксперт берлинского фонда "Новая ответственность" Юлия Щютце (Julia Schuetze).

В качестве классического примера она приводит историю со взломом серверов Демократической партии США в ходе предвыборной кампании 2016 года - легкомысленное отношение к проблеме как со стороны ФБР, так и со стороны демократов привело к краже и последующей публикации внутренней переписки высокопоставленных сотрудников и досрочной отставке председателя комитета. "Нам не хватает осознания серьезности проблемы, и как следствие - не хватает ресурсов на ее решение", - говорит Юлия Шютце.

Дискуссия под девизом "Цифровые оборонительные линии - как пропаганда и фейковые новости формируют политику безопасности в сети" проходила в Берлине в рамках трехдневного форума Re:publica, который считается в Германии важной площадкой по вопросам интернет-технологий, социальных сетей и цифровизации.

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