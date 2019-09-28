 Абдулла Абдулла объявил о своей победе на президентских выборах | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.09.2019

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Мир

Абдулла Абдулла объявил о своей победе на президентских выборах

Глава правительства Афганистана Абдулла утверждает, что победил на президентских выборах уже в первом туре. Итоги голосования будут подведены не ранее 19 октября.

Кандидат на пост президента Афганистана Абдулла Абдулла (28 сентября 2019 г.)

Кандидат на пост президента Афганистана Абдулла Абдулла (28 сентября 2019 г.)

Глава правительства национального единства Афганистана Абдулла Абдулла в понедельник, 30 сентября, объявил о своей победе на президентских выборах. Его соперником был действующий глава государства Ашраф Гани. "В последние два дня мы проверили результаты выборов по всем провинциям страны и пришли к выводу, что у нас большее количество голосов", - заявил Абдулла. Он выразил уверенность в том, что второго тура не будет и что именно он сформирует правительство.

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Выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Если ни один из кандидатов не получит 50 процентов голосов, будет проведен второй тур. Предварительные итоги выборов, которые подведет Независимая избирательная комиссия, ожидаются не ранее 19 октября, а окончательные - 7 ноября. Всего в президентской гонке участвовали 18 кандидатов. Наблюдатели отмечали крайне низкую явку. Возможно, она была связана с тем, что талибы призывали население бойкотировать голосование, угрожая в противном случае совершить теракты.

Во время предыдущих выборов оба главных кандидата, Гани и Абдулла, объявили о своей победе. При поддержке тогдашнего президента США Барака Обамы был найден компромисс: президентом стал Гани, а Абдулла - премьер-министром.

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    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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