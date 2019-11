Queda de avião deixa 23 mortos no Congo

Pelo menos 23 pessoas morreram neste domingo (24/11) após a queda de um pequeno avião em Goma, no leste da República Democrática do Congo. Segundo as autoridades locais, a aeronave caiu em um bairro densamente povoado, perto do aeroporto da cidade.

"Contabilizamos 23 corpos até o momento", declarou Joseph Makundi, coordenador da Defesa Civil em Goma.

O avião da companhia Busy Bee transportava 19 pessoas, de acordo com a empresa. Além dos passageiros, moradores da área provavelmente estão entre as vítimas do acidente da aeronave modelo Dornier-228. As equipes de resgate ainda não forneceram um balanço preciso para passageiros e residentes.

"Havia 17 passageiros a bordo e dois tripulantes", disse Héritier Said Mamadou, um funcionário da Busy Bee.

O avião caiu em uma casa no bairro de Mapendo/Birere de Goma, próximo ao aeroporto construído no meio de áreas densamente povoadas, segundo vídeos compartilhados nas redes sociais. Um vídeo mostra a cabine da aeronave atravessada na parede de uma casa, com habitantes do bairro ao redor.

A aeronave faria o trajeto Beni-Butembo, 350 km ao norte de Goma. O piloto "errou na decolagem", afirmou o governador de Kivu do Norte, Carly Nzanzu Kasivita, em comunicado.

Em outubro, um avião de carga que operava de Goma com destino a Kinshasa caiu uma hora após a decolagem na província central de Sankuru, matando todos os oito passageiros e tripulantes.

Em sua relação de companhias aéreas proibidas de operar na Europa, a União Europeia lista 21 companhias aéreas congolesas, incluindo a Busy Bee.

JPS/afp/ap

