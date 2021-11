O sumiço do voo MH370, da Malaysia Airlines, é um dos maiores mistérios da história recente da aviação mundial.

No dia 8 de março de 2014, um Boeing 777 da Malaysia Airlines, com 239 ocupantes, sumiu dos radares cerca de uma hora depois de decolar de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim. O que parecia ser um acidente aéreo se transformou num mistério: as autoridades malaias ainda não sabem onde a aeronave está.