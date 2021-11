Drogba entra, muda o jogo, e Costa do Marfim vira contra o Japão

Atacante marfinense, ainda não completamente recuperado de lesão, começa fora e vê Japão sair na frente. Mas no 2º tempo, já com ele em campo, os "Elefantes" viram com Bony e Gervinho e sonham com classificação inédita.