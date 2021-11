No dia 13 de agosto de 2014, o Cessna 560XL que transportava o candidato à Presidência do Brasil Eduardo Campos caiu sobre uma área residencial da cidade de Santos.

O jato particular havia partido do Rio de Janeiro em direção à cidade do litoral paulista. Além do adversário da presidente Dilma Rousseff, seis pessoas morreram no acidente. O mau tempo foi a possível causa da queda da aeronave.