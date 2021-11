O destino do voo MH370 é um mistério desde que o Boeing 777 da Malaysia Airlines deixou Kuala Lumpur com destino a Pequim, com 239 pessoas a bordo, nas primeiras horas de 8 de março de 2014.

Embora dados registrados por satélites indiquem que a aeronave caiu no sul do Oceano Índico, os esforços internacionais de busca não conseguiram apresentar provas concretas que expliquem o que aconteceu. Em julho de 2015, foram encontrados os primeiros vestígios do Boeing 777 na ilha francesa de Reunião, a leste de Madagascar, como confirmou o Ministério dos Transportes da Malásia. Peças encontradas na África do Sul e nas Ilhas Maurício devem pertencer ao Boing 777 da Malaysia Airlines, informou o governo da Malásia.