++ O Brasil vai às urnas no segundo turno; acompanhe ++

Após uma campanha eleitoral polarizada, mais de 147 milhões de brasileiros foram convocados a ir às urnas neste domingo (28/10) para eleger o novo presidente do país em segundo turno, disputado por Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

O candidato do PSL, à frente nas pesquisas, obteve 46,03% dos votos válidos no primeiro turno, contra 29,28% do adversário petista.

Também ocorrem eleições em segundo turno para o governo do Distrito Federal e de 13 estados do país: Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Acompanhe as últimas informações sobre a votação.

Pressione Ctrl+F5 para atualizar. As atualizações seguem o horário de Brasília.

====

09:21 - Geraldo Alckmin (PSDB), que concorreu à Presidência no primeiro turno, também votou pouco após a abertura das urnas, em São Paulo. "Hoje é dia do eleitor, qualquer que seja o resultado", disse o ex-governador à Folha de S. Paulo, evitando declarar apoio a um dos candidatos que disputam o segundo turno.

___

09:11 - A ex-presidente Dilma Rousseff, derrotada em eleições para o Senado em Minas Gerais, votou logo cedo em Belo Horizonte. Ela afirmou acreditar numa virada do candidato Fernando Haddad (PT).

___

09:04 - Mais de 25 mil brasileiros foram chamados às urnas na Alemanha. Além de Berlim, há sessões de votação em Hamburgo, Colônia e Munique. Em Colônia, filas começaram a se formar no fim da manhã.

___

Análise - O que dizem os jornais europeus antes do segundo turno?

A reta final da campanha presidencial brasileira ganhou espaço nos principais meios europeus, que tentaram destrinchar a figura de Bolsonaro e de seus eleitores.

___

08:37- O presidente Michel Temer votou pouco depois da abertura das urnas em São Paulo. Ele disse à imprensa que o MDB ainda não decidiu se vai apoiar um governo Bolsonaro, caso o candidato do PSL seja eleito.

___

08:25 - Neste sábado, um jovem que participava de uma carreata de apoiadores de Haddad (PT) foi morto a tiros na cidade cearense de Pacajus, próxima a Fortaleza. O presidenciável petista classificou o crime de inadmissível.

___

08:19 - Na véspera do segundo turno, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) divulgou um vídeo em sua conta no Twitter, pedindo os votos de todos os que querem "um Brasil diferente, um Brasil para todos nós, de união, de pacificação" e afirmando que "nada está decidido ainda".

___

08:15 - Antes da votação deste domingo, o candidato Fernando Haddad (PT) pediu votos para "recobrar o fôlego da democracia, afastar os fantasmas da ditadura, do ódio e da violência".

___

Análise - A eleição da instabilidade

Segundo turno contrapõe dois projetos e visões opostas de Brasil: um extremista de direita e um social-democrata de um partido desgastado. Independente do vencedor, resultado não deve marcar fim da crise política.

___

8:00 – As urnas já estão abertas no Brasil. A votação se encerra às 17h. Os resultados da apuração da eleição presidencial começam a ser divulgados às 19h (horário de Brasília).

___

Perfil - A trajetória política de Fernando Haddad

Ex-prefeito de São Paulo e ministro da Educação de Lula e Dilma é o candidato do PT à Presidência da República. Confira no que ele se destacou em sua carreira política e em quais polêmicas se envolveu.

___

Perfil - A trajetória política de Jair Bolsonaro

Ex-vereador no Rio e deputado federal por quase 30 anos lidera as pesquisas para o segundo turno. Confira no que ele se destacou em sua carreira política e em quais polêmicas se envolveu.