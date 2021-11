Filha de imigrante búlgaro, a ex-combatente da ditadura militar dos anos 1970 foi a primeira mulher presidente do Brasil. Ela assumiu o posto em 1º de janeiro de 2011, foi reeleita e derrubada por um impeachment em 2016.

Dilma Rousseff integrou organizações de combate à ditadura no final dos anos 60 e início dos anos 70, até ser presa e suportar, por mais de 20 dias, a tortura física. Quando deixou a prisão, no final de 1972, abandonou a luta armada. Dilma chegou ao Partido dos Trabalhadores (PT) em 2001, quando era secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul. O mesmo cargo ela ocupou no governo Lula a partir de 2002. Com o escândalo do Mensalão, em 2005, e a consequente queda do então chefe da Casa Civil José Dirceu, Dilma passou a ocupar a pasta e logo se tornou pessoa de confiança de Lula.