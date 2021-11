Há mais de 25 anos, o jornalista Alexander Busch é correspondente de América do Sul do grupo editorial Handelsblatt, que publica o semanário alemão Wirtschaftswoche e o diário Handelsblatt, e do jornal suíço Neue Zürcher Zeitung.

Nascido em 1963, cresceu na Venezuela e estudou economia e política em Colônia e em Buenos Aires. Desde fevereiro de 2018, escreve a coluna "Tropicomania" para a DW Brasil.