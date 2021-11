Partido dos Trabalhadores (PT)

O PT foi fundado em 1980 por militantes de oposição à Ditadura Militar, sindicalistas, intelectuais, artistas e católicos ligados à Teologia da Libertação. Desde a fundação, o partido defende o socialismo democrático.

O nome mais importante do PT é Luís Inácio Lula da Silva, um de seus fundadores e presidente do Brasil de 2003 a 2011. Sua sucessora, Dilma Rousseff, também do Partido dos Trabalhadores, foi a primeira mulher na chefia do governo brasileiro, até 20116.