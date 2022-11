Mourão quebra silêncio do governo e envia mensagem a Alckmin

O vice-presidente Hamilton Mourão enviou nesta segunda-feira (31/10) uma mensagem de texto parabenizando o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, no primeiro contato público de membros do alto escalão do governo com a chapa vencedora das eleições presidenciais.

Em seguida, o vice de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou para Mourão para agradecer a mensagem de texto. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, interlocutores de Alckmin afirmaram que a ligação foi cordial.

Na mensagem de texto, o atual morador do Palácio do Jaburu se colocou à disposição de Alckmin para ajudar no processo de transição de governo envolvendo as questões da vice-Presidência. Mourão também convidou seu sucessor a ir à residência oficial dos vices em Brasília.

Nas eleições deste ano, Mourão foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul e não concorria na chapa de Jair Bolsonaro (PL). Para um eventual segundo mandato, o atual presidente optou por seu ministro da Defesa, o general Braga Netto (PL), como vice.

O contato entre vices ocorre em meio ao silêncio de Bolsonaro após a derrota no domingo, que já completa mais de 24 horas.

É de praxe que candidatos derrotados telefonem para o candidato eleito e reconheçam sua vitória. Em 2018, após o segundo turno das eleições presidenciais, Fernando Haddad (PT) reconheceu a vitória de Bolsonaro no mesmo dia da votação.

Também nesta segunda-feira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, conversou por telefone com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Segundo a Folha, ele também se colocou à disposição e disse esperar a orientação de Bolsonaro para indicar a equipe de transição.

Durante o processo de transição de governo, antes da posse de Lula em 1º de janeiro de 2023, a equipe do presidente eleito colhe informações do atual governo e planeja as ações do próximo.

Mulher e filho se pronunciam

A primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a primeira pessoa da família a se pronunciar depois da confirmação da vitória de Lula pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No Instagram, ela compartilhou um trecho da Bíblia que dizia: "Salmos 117: 1 Louvai ao senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. 2 Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor."

Em outra postagem, Michelle disse que ela e o presidente seguem "firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil". "Estaremos sempre juntos, nos amando 'na alegria e na tristeza...'. Que Deus abençoe a nossa amada nação", afirmou.

A mensagem visava esclarecer relatos de que ela e Bolsonaro teriam deixado de se seguir nas redes sociais. "Esclarecendo a matéria de hoje sobre o meu marido ter deixado de me seguir em seu Instagram, conforme o Jair explicou em várias 'lives' quem administra essa rede não é ele", disse.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do presidente, também se pronunciou nesta segunda-feira, cerca de 20 horas depois da confirmação da derrota do pai nas urnas.

"Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!", disse Flávio no Twitter.

ek (ots)