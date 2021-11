Mesmo não sendo alvo de admiração unânime, os oito anos de mandato do presidente Luiz Inácio da Silva, de 2003 a 2011, modificaram os destinos e a imagem do Brasil – tanto dentro do próprio país como no exterior.

O ex-presidente está preso, após ser condenado pela acusação de ter sido beneficiado com o repasse de R$ 3,7 milhões em propina – parte paga por meio de um apartamento triplex no Guarujá (SP). Em troca, ele teria concedido vantagens à empreiteira OAS em contratos com a Petrobras.