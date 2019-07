Morre aos 88 anos João Gilberto, um dos papas da bossa nova

O legendário cantor e compositor brasileiro João Gilberto, um dos criadores da bossa nova, morreu neste sábado (06/07), no Rio de Janeiro, aos 88 anos, informou um dos filhos do artista.

"Meu pai faleceu. Sua luta foi nobre, ele tentou manter a dignidade à luz da perda da sua autonomia", escreveu no Facebook João Marcelo, que vive nos Estados Unidos.

Nascido em Juazeiro, Bahia, em 10 de junho de 1931, João Gilberto partiu para o Rio na década de 50 para integrar o conjunto Garotos da Lua. Pouco mais tarde, seu nome será citado lado a lado com o de Tom Jobim na história da bossa nova: seu compacto de 1958, com Chega de saudade e Bim bom, é citado como nascimento oficial do gênero inovador, que combinava influências afro-brasileiras e jazzísticas.

Além de seu estilo minimalista, discreto, de cantar, são suas harmonias e a batida de violão que definirão a originalidade da bossa nova, influenciando gerações de cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores, no Brasil e no resto do mundo.

Apesar de sua genialidade como músico, João Gilberto permaneceu uma figura controversa, considerado excêntrico e obsessivo por alguns – uma fama reforçada no fim de sua carreira pelos concertos anunciados com grande antecipação, mas cancelados na última hora.

Há anos de saúde debilitada, o aclamado músico brasileiro morreu em seu apartamento no bairro carioca do Leblon. Ele vivia sozinho e estava profundamente endividado, com os familiares disputando sua curatela.

AV/afp,lusa,ots

