Tom Jobim é um dos maiores expoente de todos os tempos da música popular brasileira.

Reza o mito que Tom Jobim e Vinícius de Moraes compuseram a canção Garota de Ipanema num dia de sol de 1962, o jovem compositor e o poeta conversam e tomam cerveja num bar próximo à praia, no bairro de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, às vistas de sua jovem musa inspiradora. Inspirada no sol e na beleza feminina carioca, canção-símbolo da bossa nova conquistou o mundo a partir do álbum "Getz/Gilberto", somando mais de 200 versões.